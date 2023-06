TV-Quoten Montreal 2023: Wieder ein kleiner Rückschritt für Sky

Ein Quotenrenner war der Kanada-Grand-Prix 2023 in Montreal nicht, weder für Sky in Deutschland noch für ServusTV in Österreich. Beide Sender erzielten für die aktuelle Saison durchschnittliche Ergebnisse und blieben mit ihren Werten hinter dem Vorjahresrennen zurück. (Hier unsere Quotenübersicht zur Saison 2023 abrufen!)

In Deutschland kam Pay-TV-Sender Sky auf ein Gesamtpublikum von 919.000 Zuschauern, wobei 212.000 davon durch das hauseigene Streaming-Angebot die Formel 1 verfolgten. Macht 707.000 Fans am TV, nachdem in der Saison 2022 noch 840.000 den Kanada-Grand-Prix bei Sky im Fernsehen gesehen hatten.

Aber: Mit 707.000 Zusehenden zählt das Rennen in Montreal zur besseren Hälfte der bisher ausgestrahlten Rennen in diesem Jahr. Und der Marktanteil lag mit 2,9 Prozent nicht so weit weg von den 3,1 Prozent des Vorjahres.

In Österreich zeigte dieses Mal ServusTV den Grand Prix von Kanada live und erreichte ein Publikum von 556.000 Zuschauern sowie einen Marktanteil von 22,5 Prozent. 2022 hatte der ORF die Berichterstattung übernommen und mit 776.000 Fans bei 31 Prozent das im Vergleich bessere Ergebnis erzielt.

Für ServusTV stellt die Kanada-Quote beim vierten Termin dieses Jahr aber das zweitbeste Resultat dar, nach 643.000 Zuschauern beim Auftaktrennen in Bahrain. In Australien und Monaco war ServusTV mit seinen Übertragungen jeweils im Bereich von knapp über 450.000 Zusehenden geblieben.

Formel 1 kollidiert mit Fußball-Übertragung

Der Kanada-Grand-Prix 2023 war in Mitteleuropa zwar zur "Prime-Time" ab 20 Uhr zu sehen, kollidierte aber ab 20:45 Uhr mit dem Finale der Fußball-Nations-League auf RTL, das in der Spitze mit einem Publikum von 2,9 Millionen in Deutschland weitaus mehr Sportfans begeisterte.

In Österreich reichte der ORF nach Spielende gegen Mitternacht seine "Motorhome"-Höhepunkt-Sendung nach und kam damit immerhin noch auf 52.000 Zuschauer bei sieben Prozent Marktanteil. Die darauffolgende Wiederholung des kompletten Formel-1-Rennens in Montreal sahen noch 21.000 re-live im ORF.

Den jetzt folgenden Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg am 2. Juli zeigt in Deutschland wie gewohnt nur Sky live. In Österreich verzichtet ServusTV dieses Jahr auf eine parallele Berichterstattung zum ORF, sodass erstmals seit Jahren nur ein österreichischer TV-Sender das Formel-1-Heimrennen überträgt. Der ORF zeigt danach auch Silverstone live, sodass ServusTV erst wieder für Budapest am Zug ist.

