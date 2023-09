TV-Quoten Monza 2023: Sky und ORF deutlich unter Vorjahreswerten

Waren es in Zandvoort noch unter 600.000 Zuschauer, lockte der Grand Prix von Italien 2023 beim Formel-1-Sender Sky wieder mehr Fans vor die Bildschirme. So sahen am Sonntag im Schnitt 640.000 Menschen, wie Red-Bull-Pilot Max Verstappen zu seinem zehnten Saisonsieg in Folge fuhr.

Im Vergleich zum Vorjahr, als noch 800.000 Zuschauer einschalteten, sind das zwar deutlich weniger. In der Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) erreichte der deutsche Pay-TV-Sender mit seiner Monza-Übertragung aber im Schnitt 340.000 Personen, die einem sehr guten Marktanteil von 15,9 Prozent entsprachen.

Im Vorjahr fiel dieser noch über zwei Prozentpunkte geringer aus. Die Interviews und Analysen kamen noch auf 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im ORF, der sich in Österreich bei der Formel-1-Übertragung mit ServusTV abwechselt, sahen 645.000 Zuschauer das Rennen in Monza. Der Marktanteil lag bei 49 Prozent. Im Vergleich zur letzten Übertragung (Silverstone) waren es gut 100.000 mehr, im Vergleich zum Vorjahr in Monza jedoch 100.000 weniger.

Eine Quotenübersicht mit allen Grands Prix und Sendern samt der Vorjahreswerte haben wir auf unserem Schwesterportal Motorsport.com zusammengestellt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.