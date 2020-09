TV-Quoten Mugello 2020: Interesse an Formel 1 nimmt ab

Das Interesse an der Formel 1 scheint unter der Dominanz von Mercedes und Lewis Hamilton zu leiden. Das merken die TV-Anstalten RTL, Sky und ORF auch an ihren Quoten. Der Grand Prix der Toskana fand weniger Zuspruch als noch zuletzt das Chaosrennen in Monza.

Der Free-TV-Sender RTL verzeichnete am Sonntag im Schnitt 3,93 Millionen Zuschauer. In der Spitze sahen 4,40 Millionen die zwei Rotphasen in Mugello. Damit liegt der Jubiläums-Grand-Prix von Ferrari hinter jenem der Steiermark und Spanien nur auf dem drittletzten Platz im Quoten-Ranking 2020.

Der Markanteil ist im Gegensatz zu den absoluten Zahlen hingegen wieder ein wenig angestiegen - auf 28 Prozent in der Gesamtzielgruppe. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam der Privatsender auf einen Wert von 25,9 Prozent.

Sky konnte den Abwärtstrend ebenso wenig aufhalten. Mit 430.000 Zuschauern war der Toskana-Grand-Prix der bislang schwächste in dieser Formel-1-Saison für den Bezahlsender. In der werberelevanten Zielgruppe betrug der Marktanteil 6,1 Prozent.

Damit liefert Mugello auch für den ORF einen neuen Saisontiefstwert. Der Marktanteil liegt hingegen konstant auf hohem Niveau, diesmal darf sich der Küniglberg über 40 Prozent in der Gesamtzielgruppe freuen.

