TV-Quoten Nürburgring 2020: Stärkste RTL-Quote seit Silverstone

Nicht alle der geplanten 20.000 Fans durften am Wochenende zum Formel-1-Rennen an den Nürburgring reisen. Aufgrund der COVID-19-Situation mussten Zuschauer ohne negativen Coronatest zuhause bleiben, wenn sie aus einem Gebiet kommen, das die zulässigen Grenzwerte überschritten hatte.

Ihnen blieb nichts anderes übrig, als das Rennen am TV zu verfolgen, was beim Eifel-Grand-Prix wieder mehr Menschen getan haben als zuletzt. Das Formel-1-Rennen in Deutschland hat wieder mehr Fans vor die Bildschirme gezogen: 4,10 Millionen sahen bei 'RTL' das überraschende Comeback des Nürburgrings, der unerwartet sogar zwei Deutsche am Start hatte.

Die Übersicht der TV-Quoten 2020

Zuletzt hatte der Kölner Privatsender beim Jubiläumsrennen in Silverstone so hohe Quoten erzielt. Der Marktanteil lag mit 24,7 Prozent jedoch nur über dem des Russland-Grand-Prix, was dafür spricht, dass bei dem kälteren Wetter wieder mehr Menschen zuhause bleiben und Fernsehen schauen.

Bei Pay-TV-Sender Sky kamen noch einmal 490.000 Zuschauer dazu, was den leicht absinkenden Trend bestätigte. Holte man in den ersten fünf Saisonrennen noch jeweils deutlich mehr als eine halbe Million Fans ab, so gelang dies in den darauffolgenden sechs Rennen nur noch zweimal - in Belgien und Russland.

Beim Rennen in Hockenheim im vergangenen Jahr hatten lediglich 430.000 Fans bei Sky eingeschaltet, dafür kam RTL damals auf 5,37 Millionen Zuschauer - eine Marke, die 2020 noch nicht einmal annähernd geknackt werden konnte.

Beim ORF in Österreich waren diesmal 602.000 Fans dabei (33 Prozent Marktanteil), und damit deutlich mehr als beim Rennen in Sotschi, als nicht einmal eine halbe Million eingeschaltet hatten. An die Werte vom Hockenheimring (679.000) kam jedoch auch das österreichische Fernsehen nicht heran.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.