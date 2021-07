TV-Quoten Österreich 2021: Sky kann zulegen - ORF deutlich vor ServusTV

Aufwärtstrend bei Sky am zweiten Formel-1-Wochenende in Spielberg: Nach den enttäuschenden Quoten der Vorwoche konnte der Pay-TV-Sender mit dem Grand Prix von Österreich am Sonntag wieder mehr Zuschauer vor den Bildschirm locken.

Im Schnitt schalteten 676.000 Zuschauer und damit gut 93.000 mehr als am vergangenen Rennsonntag ein. Der Marktanteil lag bei 5,3 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte man mit 11,1 Prozent ein zweistelliges Ergebnis verzeichnen. Die Gesamtanzahl der Zuschauer inklusive Streaming lag bei 811.000.

Zum Vergleich: Am ersten Österreich-Wochenende der Königsklasse kam Sky auf 583.000 Zuschauer - 708.000 inklusive Streaming. Auf der Strecke entschied damals wie heute Max Verstappen das Rennen für sich. In der WM liegt der Red-Bull-Pilot nun 32 Punkte vor Mercedes-Konkurrent Lewis Hamilton.

Im ORF schalteten 677.000 Zuseher ein. Der Marktanteil in der Gesamtzielgruppe lag bei 46 Prozent (42 Prozent bei 12-49). 112.000 Fans verfolgten die Rennaction bei ServusTV. Hier betrug der Marktanteil 7,6 Prozent (7,4 Prozent bei 12-49).

In der direkten Konkurrenzsituation beider Sender hatte also das öffentlich-rechtliche Fernsehen klar die Nase vorn. ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost zeigte sich zufrieden: "Damit hat sich einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie gut der ORF die Zuseherinnen und Zuseher auch bei starker Konkurrenz erreicht."

