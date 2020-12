TV-Quoten Sachir 2020: Mehr Zuschauer zu späterer Stunde bei RTL und ORF

Das zweite Rennen der Formel 1 in Bahrain hat noch einmal deutlich mehr Zuschauer vor die Bildschirme gelockt als vor einer Woche. Das mag zum einen an der späteren Startzeit gelegen haben: In deutscher Winterzeit ging es erst kurz nach 18 Uhr los.

Doch auch die alternative Streckenvariante und die Abwesenheit von Lewis Hamilton, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sorgten für zusätzliche Spannung. Als Hamilton-Ersatz sprang George Russell ein, der das Rennen auch lange Zeit anführte, nach mehreren unglücklichen Umständen jedoch zurückfiel. Dafür feierte Sergio Perez im Racing Point einen Premierensieg.

Bei RTL verfolgten 4,42 Millionen Menschen das Rennen in Bahrain, das diesmal unter dem Namen Grand Prix von Sachir firmierte. Damit schalteten 600.000 mehr Zuschauer ein als in der vergangenen Woche. Beim Gesamtpublikum als auch in der jungen Zielgruppe erreichte RTL einen Marktanteil von fast 16 Prozent.

Auch in Österreich lockte das Rennen mehr Fans vor die Bildschirme als in der Vorwoche. So zählte der ORF 710.000 Zuschauer (Spitzenwert in dieser Saison) und kam auf 25 Prozent Marktanteil. Gegenüber vergangener Woche waren es 20.000 mehr.

Einzig der Pay-TV-Sender Sky musste diesmal leichte Verluste verzeichnen. Hier verfolgten 530.000 Zuschauer das Rennen, und damit 40.000 weniger als vor einer Woche. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 4,1 Prozent. Eine Übersicht zu allen Quoten der Saison 2020 finden Sie hier!

