TV-Quoten Saudi-Arabien 2024: Werte wieder unter Vorjahresniveau

Nach den schwachen Quoten zum Auftakt der Formel-1-Saison 2024 in Bahrain blieben die Werte der übertragenden TV-Sender in Deutschland und Österreich beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda erneut unter dem Vorjahresniveau. (Zur Quoten-Übersicht von Sky, RTL, ORF und ServusTV in der Formel 1 2024!)

Der Pay-TV-Sender Sky berichtete in Deutschland exklusiv vom zweiten Saisonrennen und erreichte ein Fernseh-Publikum von 579.000 Zuschauern. Das stellt ein deutliches Minus dar im Vergleich zu den 755.000 aus der Saison 2023 und vor allem mit Blick auf die 1,1 Millionen aus der Saison 2022.

Selbst das Sky-Gesamtpublikum 2024 inklusive Streaming (+147.000) blieb mit 726.000 Fans unter den reinen TV-Vorjahreswerten zurück.

Für Sky stellt der aktuelle Wert das bisher schlechteste TV-Ergebnis für ein Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien dar, nachdem im Premierenjahr 2021 bereits 750.000 Personen den Grand Prix beim deutschen Pay-TV-Sender verfolgt hatten.

Verluste musste Sky auch beim Marktanteil hinnehmen: 2024 erreichte der Sender nur 3,3 Prozent nach 3,6 Prozent im Vorjahr sowie 4,1 beziehungsweise 5,9 Prozent in den Jahren 2022 und 2021. (Hier die vollständigen TV-Quoten zur Formel-1-Saison 2024 abrufen!)

An der innerdeutschen Konkurrenz durch RTL lag es nicht: Der Privatsender ist zwar in der Formel-1-Saison 2024 wieder mit Live-Übertragungen am Start, aber nur bei einzelnen Rennen wie dem Auftakt in Bahrain. Und vorerst bleibt Sky die einzige Anlaufstelle für Fans in Deutschland: Der nächste RTL-Termin ist der Ungarn-Grand-Prix am 21. Juli.

Sinkende Quoten auch beim ORF

Beim ORF in Österreich zeigt sich das gleiche Bild wie bei Sky in Deutschland: Das Rennen in Saudi-Arabien schnitt mit 652.000 TV-Zuschauern schwächer ab als in der Vergangenheit. Denn 2023 hatte der ORF mit seiner Übertragung noch 719.000 Menschen erreicht. ServusTV war 2022 und 2021 auf 709.000 beziehungsweise 777.000 TV-Zuschauer gekommen.

Der Marktanteil von aktuell 32 Prozent für den Grand Prix 2024 liegt dagegen auf Vorjahresniveau und etwas über den Werten, die ServusTV in den Jahren davor erzielt hatte. (Zur Quoten-Übersicht von Sky, RTL, ORF und ServusTV in der Saison 2024!)

Positiv fällt für den ORF nur der Direktvergleich zu ServusTV aus, das den Saisonauftakt live gezeigt und dabei 445.000 Zuschauer verzeichnet hatte. Bei der Saisonpremiere des ORF schauten rund 200.000 Personen mehr zu.

Welche Sender das Rennen in Australien zeigen

Beim Australien-Grand-Prix in Melbourne am 24. März 2024 zeigen Sky in Deutschland und ServusTV in Österreich die Trainings, das Qualifying und das Rennen live im Fernsehen. Der ORF übernimmt in Österreich turnusgemäß wieder beim vierten Saisonlauf in Suzuka in Japan. RTL in Deutschland ist - wie angedeutet - erst im Sommer wieder mit einer eigenen Live-Übertragung dabei.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.