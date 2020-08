TV-Quoten Silverstone 2020: Solide Werte für RTL und ORF

Der Grand Prix zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1 in Silverstone hat trotz des Badewetters in Deutschland einige Fans an die Bildschirme gelockt. Den Sieg von Max Verstappen haben bis zu 4,66 Millionen Zuschauer beim Privatsender RTL mitverfolgt. Auch der österreichische ORF freut sich über solide Werte.

Zwar konnte RTL bei beiden Silverstone-Rennen den Wert des Vorjahres (4,61 Millionen Zuseher im Schnitt) nicht übertreffen. Dennoch haben trotz Urlaubszeit und Hochsommerwetter in Deutschland immerhin noch 4,17 Millionen im Durchschnitt eingeschaltet.

Nur der Tatort und die Tagesschau im Ersten fanden am Sonntag mehr Zuspruch. Der Marktanteil von RTL betrug insgesamt 27,6 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam der Privatsender auf 1,01 Millionen Zuseher und 25,6 Prozent Marktanteil.

Trotzdem: Mit durchschnittlich 4,17 Millionen Zuschauern muss RTL den zweitschwächsten Wert der bisherigen Saison verdauen. Gut 100.000 Fans schalteten nach Silverstone 1 beim zweiten Rennen nicht mehr ein, obwohl mit Nico Hülkenberg ein zweiter Deutscher am Start ganz vorne mit dabei war.

In Österreich hat sich dieser Trend umgekehrt: Waren beim ersten Rennen in Großbritannien nur 550.000 mit dabei (schwächster Wert 2020), waren es am gestrigen Sonntag 563.000 im Schnitt. Das sind allerdings rund 10.000 Zuseher weniger als noch im Vorjahr. In der Spitze durfte sich der ORF über 623.000 Fans vor dem TV-Gerät freuen.

Der Marktanteil der Formel-1-Rennübertragung ist hingegen deutlich angestiegen im Vergleich zum Vorjahr: von 37 auf satte 44 Prozent. Damit lag die Formel 1 in Österreich nur hinter den wichtigsten Nachrichtensendungen, und noch vor dem Tatort.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.