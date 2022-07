TV-Quoten Silverstone 2022: Sky und ServusTV beinahe gleichauf

Audio-Player laden

Startcrash, Abbruch und Premierensieg: Der Großbritannien-Grand-Prix der Formel 1 2022 bot über Stunden die unterschiedlichsten Emotionen. In Deutschland und in Österreich erzielten die übertragenden TV-Sender aber unterschiedliche Ergebnisse. Hier die komplette Saisonübersicht der TV-Quoten abrufen!

Das größte Publikum unter den deutschen und österreichischen Sendern erreichte RTL bei seinem zweiten Formel-1-Rennen in diesem Jahr, nämlich 2,39 Millionen Zuschauer. Das ist allerdings zugleich die schwächste Quote seit Beginn des "Teilzeit-Programms" in der Saison 2021 mit nur vier Live-Rennen pro Jahr. Bisher war der Italien-Grand-Prix 2021 in Monza mit 2,41 Millionen Zusehenden der RTL-Tiefpunkt gewesen.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Bezahlsender Sky in Deutschland und ServusTV in Österreich: Sky kam im Schnitt auf 633.000 Zuschauer (plus weitere 217.000 Fans durch das sendereigene Streaming), ServusTV erreichte bis 628.000 Formel-1-Begeisterte. Für beide Sender sind das unterdurchschnittliche Werte.

Weniger Fans (nämlich 506.000) hatten bei Sky in der Saison 2022 nur beim Australien-Grand-Prix in Melbourne eingeschaltet, als das Rennen aufgrund der Zeitverschiebung schon am Vormittag gezeigt wurde. Bei ServusTV waren die Zahlen nur beim Aserbaidschan-Grand-Prix in Baku geringer ausgefallen: 468.000 hatten dieses Rennen auf dem Sender verfolgt.

Einzig bei Sky gab es einen 1:1-Vergleich zum Silverstone-Rennen im Vorjahr. Ergebnis: ein leichtes Plus von 33.000 Zuschauern bei gleichem Marktanteil im Gesamtpublikum. Der ORF hatte 2021 noch 710.000 Fans erreicht, und damit rund 82.000 mehr als ServusTV 2022.

Beim nun folgenden Österreich-Grand-Prix in Spielberg am 10. Juli 2022 sind ausnahmsweise beide österreichischen Sender mit Live-Sendungen vertreten: Das Heimrennen übertragen sowohl ServusTV als auch der ORF. In Deutschland ist nur Sky am Start, denn RTL steigt erst wieder beim Niederlande-Grand-Prix in Zandvoort in die Formel-1-Übertragungen ein, dann zum dritten Mal in diesem Jahr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.