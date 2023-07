TV-Quoten Silverstone 2023: Sky erlebt spürbaren Aufschwung

Mit 480.000 Zuschauern am gesamten Wochenende stellte Silverstone einen neuen Besucherrekord für das Formel-1-Rennen in Großbritannien auf, große Euphorie vor den TV-Geräten wollte aber trotzdem nicht aufkommen - obwohl die Zahlen schon etwas besser sind als bei vielen anderen Rennen in der Saison 2023.

687.000 schalteten am Sonntag bei Sky Deutschland ein, um den sechsten Sieg von Max Verstappen in Folge zu schauen, was einem Marktanteil von 5,1 Prozent entspricht. Damit verzeichnete der PayTV-Sender schon im zweiten Jahr in Folge einen Aufwärtstrend.

2021 war man mit einem Ausgangswert von 600.000 Zusehern gestartet, was man 2022 auf 633.000 Fans steigern konnte - nun wurden noch einmal mehr als 50.000 draufgepackt (Hier geht's zur Übersicht aller Zahlen).

Auch im Vergleich in dieser Saison hat Sky schon einmal schlechtere Zeiten gesehen, aber auch schon bessere: Silverstone rangiert sich im Mittelfeld ein: Vier Rennen lieferten bislang in dieser Saison bessere Zahlen, bei fünf Rennen hatten weniger eingeschaltet.

Im Vergleich zu Österreich vor einer Woche (610.000) konnte man deutlich zulegen - vielleicht war es am Sonntag einfach zu warm, um rauszugehen.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam man mit 380.000 Zusehern auf einen Marktanteil von 14,4 Prozent. Damit lag man zwar unter dem Wert des Vorjahres, wo mehr als 16 Prozent der Zielgruppe einschalteten, dennoch schlug man damit die DTM im FreeTV (110.000 in der Zielgruppe) und war am Sonntag auf Platz fünf aller Sender in diesem Altersbereich.

Zu den 687.000 Zuschauern im linearen Fernsehen kamen bei Sky noch 234.000 bei den digitalen Verbreitungswegen hinzu, sodass insgesamt 921.000 Fans beim Großbritannien-Rennen dabei waren.

In Österreich waren die Quoten am Wochenende hingegen etwas rückläufig. Zwar war abzusehen, dass der ORF nicht an die Zahlen vom Heimspiel am Red-Bull-Ring herankommen würde, dennoch waren die 541.000 Zuschauer (47 Prozent Markanteil) deutlich weniger als in den beiden Vorjahren.

2021 wollten noch 710.000 Fans das Rennen auf dem Sender verfolgen, 2022 waren es bei ServusTV immerhin noch 628.000. Aber wie in Deutschland gilt: Silverstone liegt quotentechnisch im Mittelfeld. Vier Rennen waren in diesem Jahr besser, fünf schlechter.

Das nächste Rennen in Ungarn wird wieder bei ServusTV laufen. Ursprünglich hatte der ORF das Budapest-Rennen auf seiner Liste, nach dem Ausfall von Imola hatte ServusTV allerdings ein Rennen weniger, sodass die Übertragung nun dahin gewandert ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.