TV-Quoten Silverstone: Saisonbestleistung für Sky

Der Grand Prix von Großbritannien 2026 in Silverstone sorgte im deutschsprachigen Fernsehen für gute Einschaltquoten - und bei Sky sogar für die Saisonbestleistung: Durchschnittlich 739.000 Zuschauer verfolgten den Grand Prix live beim deutschen Pay-TV-Sender. Silverstone löste damit knapp den bisherigen Sky-Spitzenreiter Miami (735.000) ab.

Gegenüber dem Vorjahr legte die TV-Reichweite des Grand Prix von Großbritannien bei Sky um 58.000 Zuschauer zu (2025: 681.000) - ein deutlicher Sprung für Sky, das für Silverstone in den fünf Vorjahren die 700.000er-Marke nicht geknackt hatte.

Weitere 150.000 Streaming-Zuschauer hoben das Sky-Gesamtpublikum für Silverstone 2026 auf 889.000 Zuschauer. Der Marktanteil für die TV-Sendung betrug solide 6,6 Prozent.

Gute Quoten auch beim ORF in Österreich

Auch der ORF erzielte in Österreich mit 652.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 47 Prozent ein solides Ergebnis. Der Grand Prix von Großbritannien war für den öffentlich-rechtlichen Sender das beste Rennen in diesem Jahr und übertraf den bisherigen Spitzenreiter Miami um 72.000 Zuschauer.

Für Silverstone zeigt sich ein positiver Trend beim ORF: Seit 2023 wuchs das TV-Publikum für Live-Übertragungen stets an, zuletzt um 9.000 Zuschauer von 2024 auf 2026. 2025 zeigte ServusTV den Grand Prix und erzielte mit 752.000 Zuschauern überdurchschnittlich gute Quoten.

Wie gut Sprint und Qualifying in Silverstone ankamen

Der Silverstone-Sprint kam beim österreichischen Publikum deutlich besser an als in Deutschland: Der ORF verzeichnete 254.000 Zuschauer für das kürzere Formel-1-Rennen am Samstag. Sky erreichte 151.000 Zuschauer plus 73.000 weitere Streaming-Zuschauer.

RTL berichtete in Silverstone nur vom Qualifying. Im Schnitt sahen 550.000 Zuschauer die Live-Sendung des deutschen Privatsenders. Das ergab einen Marktanteil von 6,2 Prozent. Parallel erreichte Pay-TV-Sender Sky 264.000 TV-Zuschauer und weitere 70.000 Streaming-Zuschauer bei einem Fernseh-Marktanteil von 2,9 Prozent. Beim ORF kam das Qualifying auf 279.000 Zuschauer bei 30 Prozent Marktanteil.

Wer das nächste Rennen in Spa-Francorchamps zeigt

In Deutschland zeigt Rechteinhaber Sky an allen Formel-1-Rennwochenenden alle Einheiten live, so auch beim Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps. Konkurrenz gibt es durch das Free-TV-Angebot von RTL beim Rennen am Sonntag. In Österreich wechselt die Live-Berichterstattung für Belgien zu ServusTV, in der Schweiz überträgt SRF wie gewohnt Qualifying und Grand Prix live.