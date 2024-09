TV-Quoten Singapur 2024: Sky mit deutlichem Aufschwung

McLaren-Fahrer Lando Norris hat beim Singapur-Grand-Prix einen Start-Ziel-Sieg erzielt. Und auch für den deutschen Pay-TV-Sender Sky war das 18. Rennen der Formel-1-Saison 2024 ein Erfolg: Erstmals seit Silverstone kam Sky auf ein Fernsehpublikum von über 600.000 Zusehenden.

Mehr noch: Mit 618.000 TV-Fans war der Singapur-Grand-Prix das für Sky sechstbeste Rennen des Jahres nach Monaco (706.000), Spanien (660.000), Kanada (653.000), Österreich (652.000) und Großbritannien (630.000). (Hier alle TV-Daten zur Saison 2024 abrufen!)

Auffällig dabei: Es handelt sich bei dieser Aufzählung geschlossen um die Rennen, die vor der Formel-1-Sommerpause gefahren wurden, ehe RTL mit seiner Sublizenz ebenfalls Grands Prix live im deutschen Fernsehen übertrug. Ab dem auf Großbritannien folgenden Ungarn-Grand-Prix war RTL im Free-TV am Start und Sky kam bis Aserbaidschan nicht über 550.000 Fernsehzuschauer hinaus.

550.000 sind übrigens fast genau der aktuelle Sky-Durchschnitt in der Saison 2024 nach bisher 18 Rennen. Diesen Durchschnitt hat der Sender mit seinen Singapur-Zahlen übertroffen. Auch der Marktanteil von 6,0 Prozent liegt über dem derzeitigen Saisonschnitt von 5,5 Prozent.

Interessant ist auch der Vorjahresvergleich: 2023 hatten 442.000 den Singapur-Grand-Prix live bei Sky verfolgt, damals ebenfalls ohne Parallelprogramm bei RTL. Was damals nur wenige ahnten: Sie sahen das einzige Formel-1-Rennen, das Red Bull 2023 nicht gewinnen würde. 2022 beim Singapur-Comeback nach der Corona-Pandemie hatten indes mit 660.000 noch mehr als 2024 zugeschaut.

Mit seinen weiteren 130.000 Streaming-Kunden kommt Sky für Singapur 2024 auf ein Gesamtpublikum von 748.000 Formel-1-Fans.

Zweitschwächstes Ergebnis für den ORF 2024

In Österreich hat der ORF ein unterdurchschnittliches Ergebnis erreicht: Nur 484.000 schalteten ein zur Live-Berichterstattung in Singapur. Das drückt den Saisonschnitt auf - wie bei Sky in Deutschland - auf rund 550.000 Zusehende pro Rennen, allerdings im deutlich kleineren TV-Markt.

Für den ORF bedeutet es das zweitschwächste Abschneiden in diesem Jahr nach dem Frühmorgen-Grand-Prix in Australien, als nur 302.000 das Rennen im ORF verfolgt hatten. Sonst hatte der Sender stets mehr als eine halbe Million Fans mit seinen Sendungen angesprochen.

Immerhin: Der ORF schneidet besser ab als ServusTV im Vorjahr in Singapur abgeschnitten hatte. Der zweite österreichische Sender war 2023 von 454.000 als TV-Station ausgewählt worden. 2022 hatte der ORF wiederum 729.000 Zuschauer für sein Programm begeistert und damit sogar Sky in Deutschland klar übertroffen.

Der Marktanteil des ORF lag mit 43 Prozent genau im Durchschnitt der Saison 2024.

RTL zeigt für Singapur nur das Qualifying

RTL hat beim Rennwochenende in Singapur nur das Qualifying live im Free-TV übertragen und damit 520.000 Formel-1-Fans angesprochen. Das ergab einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Zum Vergleich: Bei seinen Grand-Prix-Sendungen in diesem Jahr kam der Privatsender auf ein Publikum von 1,5 bis 1,9 Millionen.

Ebenfalls zum Vergleich: Bei Sky verfolgten 211.000 das Qualifying live im Fernsehen (Marktanteil: 2,3 Prozent) und weitere 68.000 im Stream, was zusammen 279.000 ergibt. Im ORF haben 252.000 TV-Zuschauer das Formel-1-Qualifying in Singapur gesehen (Marktanteil: 31 Prozent).

Wer das nächste Formel-1-Rennen in Austin überträgt