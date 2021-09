TV-Quoten Sotschi 2021: Besser als 2020, aber insgesamt schwach

Der Russland-Grand-Prix in Sotschi hat den Ruf, ein eher unspektakuläres Formel-1-Rennen zu sein. Dass dort seit 2014 immer nur Mercedes gewonnen hat, trägt sicher ebenfalls zu diesem Image bei. Und das dürfte - neben den Wahlen in Deutschland und Österreich - beim 15. Saisonlauf ein Faktor gewesen sein, weshalb die TV-Sender Sky und ORF schwache Ergebnisse erzielt haben. (Hier die komplette Quotenübersicht zur Saison 2021 abrufen!)

Für Sky war es das drittschlechteste Formel-1-Rennen in diesem Jahr. Der Pay-TV-Sender aus Deutschland kam im Schnitt auf 510.000 Zuschauer. Nur der "Mini Prix" in Spa-Francorchamps mit einer gewerteten Rennrunde (457.000) und der Spanien-Grand-Prix in Barcelona (460.000) hatten Sky 2021 geringere Zahlen eingebracht.

Dafür punktete der deutsche Bezahlsender beim Marktanteil: 7,3 Prozent. Damit stellte Sky den bisherigen Saisonbestwert vom Niederlande-Grand-Prix in Zandvoort ein. Dort allerdings hatten 730.000 Zuschauer zum Rennen eingeschaltet.

Im Vergleich zur Saison 2020 hat Sky ein leichtes Plus von 10.000 Zusehern erzielt, bei einer deutlichen Steigerung des Marktanteils um 4,3 Prozent.

ORF punktet gegen Sky in Sotschi

Der ORF wiederum kam in Österreich auf den exakt gleichen Marktanteil wie beim Rennen zuvor in Monza: starke 49 Prozent. Das entspricht ebenfalls dem diesjährigen Bestwert, erzielt sowohl beim Italien-Grand-Prix als auch davor schon beim Spanien-Grand-Prix.

Im Direktvergleich mit Sky erzielte der ORF die besseren Zuschauerwerte: Durchschnittlich 573.000 Fans verfolgten den Russland-Grand-Prix 2021 live im österreichischen Fernsehen, knapp 90.000 mehr als im vergangenen Jahr.

Es handelt sich hierbei um das ebenfalls drittschlechteste Ergebnis in diesem Jahr, ebenfalls nach Monza und Barcelona (je 570.000) und Spa (526.000).

TV-Sender 2021: Höhepunkt schon beim Auftakt

Sowohl Sky als auch ORF hatten bei ihrer jeweils ersten Übertragung in der Saison 2021 ihre bisherigen Bestmarken erzielt: Sky beim Auftakt in Sachir mit 1,12 Millionen Zuschauern, ORF beim zweiten Saisonrennen in Imola mit 772.000.

Beim nun folgenden Rennen in der Türkei überträgt neben Sky in Deutschland turnusgemäß wieder ServusTV in Österreich. RTL pausiert bis zum Saudi-Arabien-Rennen im Dezember, der ORF steigt im Oktober wieder zu. (Alle Details zum restlichen Rennkalender 2021 abrufen!)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.