TV-Quoten Spa 2023: Sender gehen mit guten Werten in die F1-Sommerpause

Der Grand Prix von Belgien hat den Formel-1-Sendern in Deutschland und Österreich vor Beginn der Sommerpause noch einmal gute Quoten beschert. So war das Wochenende inklusive FT1 für Sky das zweitstärkste der Saison nur knapp hinter Bahrain. Lediglich 11.000 Fans weniger schalteten ein.

Allerdings beinhaltete das Formel-1-Wochenende in Spa - anders als der Saisonauftakt in Bahrain - aufgrund des Sprintformats auch zwei Qualifyings und zwei Rennen.

Das Qualifying für den Grand Prix, das bereits am Freitag ausgetragen wurde, kam auf 137.000 lineare Fernsehzuschauer (Marktanteil 1,1 Prozent). Zusammen mit den Nutzern digitaler Übertragungswege (55.000) waren es 192.000 Zuschauer.

Das Qualifying für den Sprint am Samstag lockte noch einmal mehr Menschen vor den Bildschirm: 150.000 Fans schalteten den Fernseher ein (Marktanteil 1,8 Prozent), weitere 55.000 schauten den Stream. Insgesamt waren es also 215.000 Zuschauer.

Das Sprintrennen verfolgten anschließend 294.000 TV-Zuschauer, was einem Marktanteil von 2,5 Prozent entsprach. 104.000 Fans kamen über die Streaming-Angebote hinzu.

Das Hauptrennen am Sonntag, das wie auch den Sprint Red-Bull-Pilot Max Verstappen für sich entschied, lockte 720.000 Fans vor den Fernseher - weniger als die Woche zuvor in Ungarn (855.000), aber mehr als noch in Silverstone (687.000). Damit verzeichnete Sky einen Marktanteil von 6,1 Prozent.

Zusammen mit den Streaming-Nutzern von Sky, die sich beim Sonntagsrennen auf 209.000 beliefen, sahen 929.000 Menschen den zehnten Saisonsieg von Verstappen.

Das Sprintrennen am Samstag hatte 400.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 34,7 Prozent. Beim Tagesmarktanteil war ServusTV an beiden Tagen dank der Formel 1 jeweils der zweitstärkste Sender in Österreich hinter ORF 2. In der Zielgruppe der 12-49-Jährigen war ServusTV sogar stärkster Sender.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.