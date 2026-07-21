TV-Quoten Spa: Gute Zahlen bei Sky trotz Free-TV-Konkurrenz

Der Große Preis von Belgien hat der Formel 1 in Deutschland erneut hohe Reichweiten beschert. Über das gesamte Wochenende hinweg kamen die Übertragungen bei RTL und Sky zusammen auf 7,09 Millionen Kontakte. In diese Zahl flossen sämtliche Formel-1-Sessions von Freitag bis Sonntag ein.

Das Rennen selbst sahen bei RTL durchschnittlich 1,55 Millionen Zuschauer. Damit blieb die Reichweite unter den Werten der beiden Vorjahre: 2025 hatten 1,81 Millionen Menschen eingeschaltet, 2024 waren es 1,83 Millionen gewesen. Der Rückgang gegenüber 2025 betrug damit rund 14 Prozent. Noch in Monaco hatten ebenfalls 1,8 Millionen Zuschauer RTL verfolgt.

Bei den Marktanteilen schnitt RTL dennoch deutlich über dem Senderschnitt ab. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Übertragung 19,8 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 15,5 Prozent. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,0 Prozent. In der Spitze verfolgten bis zu 1,75 Millionen Menschen das Geschehen in Spa-Francorchamps.

Zusätzlich schalteten 589.000 Zuschauer bei Sky ein. Trotz der parallelen Free-TV-Ausstrahlung lag der Wert damit leicht über dem bisherigen Saisonschnitt von 562.000 Zuschauern. (Zur Streamingnutzung bei Sky liegen bislang noch keine Daten vor.)

Im Vergleich mit den vergangenen Spa-Rennen ordnet sich die Sky-Reichweite im Mittelfeld ein. 2025 hatten 653.000 Zuschauer eingeschaltet, 2024 waren es 489.000. Die deutlich höheren Werte aus den Jahren 2023 und 2022 mit 720.000 beziehungsweise 750.000 Zuschauern wurden nicht erreicht. Gegenüber 2021, als 457.000 Menschen das Rennen bei Sky verfolgten, fiel das Ergebnis dagegen klar besser aus.

Zusammengenommen kamen RTL und Sky bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von mehr als 30 Prozent. Das zeigt, dass die parallele Übertragung im Free- und Pay-TV die Reichweite insgesamt verbreiterte, ohne Sky auf ein deutlich unterdurchschnittliches Niveau zu drücken.

Überdurchschnittliches TV-Interesse in Österreich

Auch in Österreich blieb das Interesse groß. ServusTV erreichte beim Rennen durchschnittlich 608.000 Zuschauer und damit rund 28 Prozent mehr als im bisherigen Saisonschnitt von 474.000. Hinzu kamen 192.257 Abrufe über ServusTV On. Der Marktanteil lag bei herausragenden 44,5 Prozent in der Gesamtbevölkerung ab zwölf Jahren und sogar 51,4 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

Im Vergleich zu den vergangenen Österreich-Übertragungen übertraf das Rennen die ServusTV-Ausgaben von 2024 (553.000) und 2023 (569.000), blieb aber unter dem Rekordwert von 680.000 Zuschauern aus dem Jahr 2022. Lediglich die beiden ORF-Übertragungen 2025 (670.000) und 2021 (526.000) ordnen sich in diesem Vergleich ebenfalls weit vorne ein.

Wer das nächste Rennen in Ungarn überträgt

Beim Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring bei Budapest überträgt in Deutschland nur Bezahlsender Sky alle Einheiten live. RTL zeigt lediglich das Qualifying im Free-TV. In Österreich übernimmt der öffentlich-rechtliche ORF die Live-Übertragungen, in der Schweiz ist die Formel 1 wie immer bei SRF zu sehen. (Mehr dazu in unserer TV-Übersicht!)