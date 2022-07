TV-Quoten Spielberg 2022: Alle Sender legen zu im Vergleich zu 2021

Audio-Player laden

Der Österreich-Grand-Prix 2022 auf dem Red-Bull-Ring bei Spielberg hat den deutschsprachigen TV-Partnern der Formel 1 gute Quoten beschwert. Sowohl Sky in Deutschland als auch ORF und ServusTV in Österreich übertrafen ihre jeweiligen Zahlen aus dem Vorjahr, teilweise deutlich. Zur Quoten-Übersicht von RTL, Sky, ORF und ServusTV!

Mit 822.000 Zuschauern erreichte Pay-TV-Sender Sky das größte Publikum. Zusammen mit dem hauseigenen Streaming-Angebot, das weitere 230.000 Fans nutzten, knackte Sky sogar die Million. 2021 hatte der Sender nur mit seiner Fernsehübertragung zum Österreich-Rennen 676.000 Zuseher angesprochen.

Zugelegt hat Sky in Spielberg auch beim Marktanteil: 2022 lag dieser bei 6,4 Prozent, 2021 waren es noch 5,3 Prozent gewesen. Ein kleines Plus beim Marktanteil kann der ORF vermelden: 47 Prozent in diesem Jahr nach 46 Prozent 2021.

In der Spitze sahen 757.000 Zuschauer den österreichischen Heim-Grand-Prix beim ORF, 80.000 mehr als im Vorjahr und 574.000 mehr als bei ServusTV, das ebenfalls live vom Formel-1-Rennen in Spielberg berichtete. Doch auch ServusTV legte zu im Vorjahresvergleich, um 71.000 Zuseher. Ebenfalls eine Steigerung verzeichnete der Sender beim Marktanteil, von 7,6 (2021) auf 11,4 Prozent (2022).

Beim Sprintrennen am Samstag punktete vor allem der ORF mit einem Publikum von 340.000. Sky kam mit seiner TV-Übertragung auf 263.000 Zuschauer plus auf weitere 109.000 mit Streaming, macht insgesamt also 372.000 erreichte Fans. Marktanteil: 30 Prozent beim ORF und 2,5 Prozent bei Sky. (Für ServusTV liegen uns zum Sprint noch keine Daten vor.)

Beim Frankreich-Grand-Prix 2022 in Le Castellet, dem zwölften Rennen im diesjährigen Formel-1-Kalender, sind erneut Sky und ServusTV als übertragende Sender dabei. Der ORF pausiert plangemäß und gibt beim Grand Prix in Ungarn vor der Sommerpause sein Comeback. RTL hat erst wieder das Verstappen-Heimrennen in Zandvoort nach der Sommerpause im Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.