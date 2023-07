TV-Quoten Spielberg 2023: Erneuter Schwund bei Sky, ORF stabil

Der Abwärtstrend bei den TV-Quoten für die Formel 1 auf Sky setzt sich fort. Auch der Grand Prix von Österreich blieb in diesem Jahr deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück. Sahen damals noch 822.000 Motorsport-Fans das Rennen auf dem Red Bull Ring, waren es diesmal nur 610.000.

Allerdings berücksichtigt diese Zahl nur den klassischen Verbreitungsweg. Die digitale Nutzung über Wow oder weitere Streamingnutzung ist nicht einberechnet.

Beim Marktanteil kam Sky mit der Formel-1-Übertragung aus Spielberg auf 5,4 Prozent und war damit nicht so weit weg vom Vorjahr, als man 6,4 Prozent verzeichnete. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 13,6 Prozent.

Betrachtet man die bisherige Formel-1-Saison, übertraf die TV-Quote nur beim Grand Prix von Spanien in Barcelona den Vorjahreswert. (Hier geht's zur Übersicht aller Zahlen.)

Rennaction gab es in Spielberg bereits am Samstag mit dem Sprint. Das Interesse daran lag bei knapp der Hälfte der Sonntagszuseher. So sammelte Sky zwischen 15:30 und 17:30 Uhr, also einschließlich der Rahmenberichte, durchschnittlich 300.000 Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 5,9 Prozent.

Die Highlights der Rennen wurden von Sport1 im Free-TV gezeigt, allerdings später als sonst, nämlich erst gegen 23:00 Uhr. Entsprechend überschaubar war das Zuschauerinteresse. Nur rund 70.000 Menschen schalteten ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für 0,01 Millionen und 0,06 Prozent Marktanteil.

Für den österreichischen Sender war es dennoch das reichweitenstärkste Format am Sonntag. Der Marktanteil entsprach 54 Prozent. Das Sprintrennen am Vortag kam auf 437.000 Zuseher, was einen Marktanteil von 42 Prozent bedeutete.

Auch am kommenden Wochenende, wenn die Formel 1 in Silverstone gastiert, übernimmt der ORF die Übertragung. Erst in Budapest wird wieder ServusTV am Zug sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.