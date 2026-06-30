TV-Quoten Spielberg: So viele Formel-1-Fans sahen den Grand Prix

Der Grand Prix von Österreich hat den deutschsprachigen TV-Sendern erneut hervorragende Einschaltquoten beschert. Vor allem ServusTV profitierte vom Heimrennen am Red-Bull-Ring und erzielte die bislang besten Formel-1-Werte der Saison 2026. Vor Ort war der Grand Prix ebenfalls besser besucht denn je.

Am Sonntag verfolgten durchschnittlich 751.000 Zuschauer das Rennen bei ServusTV, hinzu kamen rund 281.000 zusätzliche Abrufe über ServusTV On. Der Marktanteil lag bei starken 50,9 Prozent in der Gesamtzielgruppe ab zwölf Jahren und sogar bei 59,8 Prozent in der werberelevanten Altersgruppe zwischen 12 und 49 Jahren.

Bereits das Qualifying am Samstag erreichte mit 352.000 TV-Zuschauern und weiteren rund 128.000 Video-Views auf ServusTV On ausgezeichnete Werte. Die Marktanteile betrugen 34,3 Prozent (12+) beziehungsweise 43,5 Prozent (12-49).

Damit markiert Spielberg den bisherigen Saisonhöhepunkt für ServusTV: Das Rennen übertraf den bisherigen Bestwert aus Miami (596.000 Zuschauer) deutlich um 155.000 Zuschauer. Gleichzeitig lag Spielberg mehr als dreimal über dem bisherigen Tiefstwert des Jahres in Melbourne, wo lediglich 239.000 Fans das Rennen im Free-TV verfolgten. (Das frühe Rennstartfenster in Australien wirkte sich dabei klar negativ aus.)

Auch im historischen Vergleich nimmt Spielberg 2026 eine Sonderstellung ein: Die 751.000 Zuschauer bedeuten den höchsten ServusTV-Wert am Red-Bull-Ring seit Beginn der Rechtepartnerschaft im Jahr 2021. Bislang lag der Bestwert bei 733.000 Zuschauern im Jahr 2024, während 2022 mit nur 183.000 Zuschauern der bisherige Tiefpunkt verzeichnet worden war. 2022 übertrugen ServusTV und ORF jedoch parallel.

Sky: Österreich als zweitstärkstes Rennen des Jahres

Auch Sky profitierte vom traditionsreichen Europa-Rennen in Österreich. Das Qualifying erreichte 336.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 3,2 Prozent, hinzu kamen weitere 84.000 Streaming-Nutzer.

Das Rennen selbst verfolgten 642.000 Zuschauer im linearen Fernsehen. Zusammen mit zusätzlichen 155.000 Streaming-Zuschauern kam Sky auf insgesamt 797.000 Zuschauerkontakte. Der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.

Damit blieb Spielberg zwar deutlich hinter dem Saisonrekord aus Miami zurück, wo Sky 735.000 TV-Zuschauer erreichte, stellt aber dennoch das zweitbeste Rennergebnis des Jahres dar. Gegenüber dem bisherigen Tiefpunkt in Suzuka mit lediglich 297.000 Zuschauern konnte Sky seine Reichweite um mehr als 100 Prozent steigern.

Im historischen Spielberg-Vergleich ordnet sich 2026 ebenfalls im Spitzenfeld ein: Nur 2023 war Sky mit 822.000 Zuschauern noch erfolgreicher. Gegenüber 2025 verbesserte sich das Rennen leicht von 601.000 auf 642.000 Zuschauer.

Welche Sender das nächste Rennen in Silverstone zeigen

In Deutschland berichtet nur Bezahlsender Sky von allen Einheiten der Formel 1, bekommt in Silverstone jedoch Konkurrenz durch RTL: Der Privatsender zeigt das Sprintrennen am Samstag im Free-TV. Die nächste Live-Übertragung eines Grand Prix durch RTL folgt beim anschließenden Rennwochenende in Spa-Francorchamps in Belgien.

In Österreich ist für Silverstone wieder der öffentlich-rechtliche ORF als Live-Berichterstatter gesetzt. In der Schweiz überträgt wie gewohnt SRF - ebenfalls im Free-TV.