TV-Quoten Suzuka 2022: Sky mit starkem Ergebnis, ServusTV solide

Das Formel-1-Comeback von Suzuka nach zwei Jahren Corona-Zwangspause verlangte den Zuschauern vor Ort als auch an den Fernsehbildschirmen einiges an Durchhaltevermögen. Denn nach einer frühen Unterbrechung wegen starker Regenfälle konnte das Rennen erst verspätet wieder gestartet werden.

Dennoch konnte der Pay-TV-Sender Sky mit seiner Übertragung aus Japan am Sonntagmorgen starke Quoten einfahren. Im Schnitt knapp 400.000 Zuschauer verfolgten das Rennen laut Senderangaben. Das entspricht einem Marktanteil von 7,4 Prozent.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam der Sender sogar auf 18,8 Prozent. Nur beim Grand Prix von Australien erreichte er in der aktuellen Saison einen noch besseren Wert.

Auch die Vorberichte zum Rennen am Sonntag kamen trotz der frühen Tageszeit in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von acht Prozent gut an. Nach dem Rennen, das Max Verstappen schließlich zum vorzeitigen Weltmeister krönte, sank der Wert auf 6,9 Prozent. Insgesamt blieben rund 260.000 Zuschauer dran.

In Deutschland ist die Formel 1 erst beim Grand Prix von Brasilien wieder im Free-TV zu sehen. Dann steigt RTL in die Berichterstattung ein. Insgesamt vier Rennen überträgt der Sender 2022 live: Nach Imola, Silverstone und Zandvoort ist Sao Paulo dran.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.