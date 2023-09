TV-Quoten Suzuka 2023: ORF mit hohem Marktanteil, Sky auf Vorjahresniveau

Der Große Preis von Japan in Suzuka ist aufgrund der Zeitverschiebung nicht dafür bekannt, mit guten TV-Quoten für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das bestätigt sich auch in diesem Jahr, wenngleich die Zahlen aus der vergangenen Saison nahezu identisch blieben. Zudem darf sich der ORF in Österreich über einen hohen Marktanteil freuen. (Hier unsere Quotenübersicht mit allen Zahlen abrufen!)

In Deutschland konnte Sky lediglich 400.000 Zuschauer notieren und schrammte damit knapp am Tiefstwert der bisherigen Saison vorbei. Nur in Monaco sahen mit 360.000 Zuschauern noch weniger Menschen zu. Die gute Nachricht jedoch: Sky hält die Zahlen auf Vorjahresniveau, denn in der vergangenen Saison wurde der Japan GP von 399.000 Menschen gesehen.

Allerdings erreichte ORF einen Marktanteil von 60 Prozent und damit einen neuen Bestwert für die bisherige Formel-1-Saison. Zudem landete die Übertragung auf dem zehnten Platz der reichweitenstärksten Sendungen an diesem Tag.

In der kommenden Woche hat der ORF wieder die Möglichkeit, das gute Ergebnis zu wiederholen, denn auch der Katar GP wird im ORF gezeigt. ServusTV wird wie geplant erst den USA-Grand-Prix in Austin wieder übertragen. In Deutschland steht Sky als exklusiver TV-Partner bei allen Rennen zur Verfügung.

