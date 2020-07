TV-Quoten Ungarn 2020: Weiterhin starke Werte für RTL, Sky und ORF

Auch am dritten Formel-1-Wochenende verzeichnet RTL mit der Königsklasse starke Werte. Das Rennen am Sonntag verfolgten durchschnittlich 4,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das entspricht einem Marktanteil von 34,2 Prozent. In der Spitze saßen bis zu 4,86 Millionen Formel-1-Fans vor dem Bildschirm.

Der Vergleich zum Vorjahresrennen zeigt, dass man sich im Schnitt um rund 320.000 Zuschauer steigern konnte. In der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen erreichte das Rennen einen Marktanteil von hervorragenden 34,3 Prozent (2,20 Millionen).

Bereits das Qualifying am Samstag hatte überzeugen können: Mit 22 Prozent Marktanteil (0,57 Millionen) bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr RTL gegen 15 Uhr die stärkste Quote des Tages ein. Beim Gesamtpublikum schalteten zur Quali 2,22 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 21,9 Prozent entspricht.

Bei Sky verfolgten den Grand Prix von Ungarn 580.000 Fans, was dem Pay-TV-Sender gute sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einbrachte. Damit konnte die Formel 1 in Deutschland am Sonntag insgesamt mehr als fünf Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken und 40 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnen.

Sehr zufrieden konnte auch ORF mit seiner Übertragung der Königsklasse aus Budapest sein: Im Schnitt 641.000 Zuschauer verfolgten den Grand Prix, damit fuhr der österreichische Sender am dritten Formel-1-Renntag in dieser Saison 43 Prozent Marktanteil ein.

