TV-Quoten Ungarn 2023: Sky mit zweitbester Formel-1-Quote des Jahres

Der Ungarn-Grand-Prix 2023 auf dem Hungaroring bei Budapest hat den TV-Sendern in Deutschland und Österreich zum Abschluss der ersten Formel-1-Saisonhälfte gemischte Ergebnisse beschert. (Hier unsere Quoten-Übersicht zur laufenden Saison 2023 abrufen!)

In Deutschland erzielte Pay-TV-Sender Sky mit 855.000 Fernsehzuschauern sein zweitbestes Resultat in diesem Jahr nach dem Auftaktrennen in Bahrain, das 891.000 Fans vor die TV-Geräte gelockt hatte. Mit 6,6 Prozent Marktanteil lag Sky exakt auf dem Niveau von 2022.

Die Publikumsgröße bedeutet indes einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren: 2021 hatten noch 628.000 den Grand Prix bei Budapest verfolgt, 2022 waren es 788.000 Fernseh-Fans gewesen.

Weil 2023 weitere 182.000 Zuschauer das Rennen mit dem Sky-Streaming-Angebot sahen, erhöht sich die Quote für den Pay-TV-Sender auf 1,04 Millionen Zuseher.

Doch auch das bildet noch nicht das Gesamtpublikum von Sky in Ungarn ab, weil der Sender das Rennen zusätzlich als frei verfügbaren YouTube-Livestream gesendet hat. Weitere rund 120.000 bis 150.000 Fans verfolgten so das Geschehen (genaue Zahlen stehen noch aus) und brachten Sky eine Gesamtreichweite von über 1,1 Millionen Zuschauern ein.

Durchschnittliche Werte bei ServusTV in Österreich

In Österreich war am Wochenende turnusgemäß ServusTV wieder mit der Formel-1-Übertragung betraut. 506.000 Zuschauer entschieden sich für das Angebot des Privatsenders, der damit einen Marktanteil von 43,3 Prozent gesamt und über 50 Prozent in der Zielgruppe zwölf bis 49 Jahre erreichte.

Für ServusTV stellt das ein gemischtes Ergebnis dar: Mit 643.000 hat der Sender ebenfalls beim Auftakt in Bahrain sein bisher bestes Saisonresultat erzielt, mit 452.000 Zuschauern in Monaco aber auch schon schlechter abgeschnitten als jetzt in Ungarn.

Das Interesse am Grand Prix auf dem Hungaroring war in Österreich in jedem Fall schön größer: 2021 hatte ServusTV mit seiner Übertragung noch 617.000 Zuseher begeistert, der ORF 2022 sogar 744.000 Fans. Die 2023er-Werte sind also rückläufig für beide Vorjahreswerte.

Der nun folgende Belgien-Grand-Prix in Spa-Francorchamps am 28. Juli ist in Deutschland wieder nur bei Sky zu sehen, in Österreich erneut bei ServusTV. Der ORF steigt erst beim Italien-Grand-Prix in Monza nach der Sommerpause wieder in die Live-Berichterstattung ein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.