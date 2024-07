TV-Quoten Ungarn 2024: Schwache Zahlen bei RTL-Comeback

Zum zweiten Mal in der Formel-1-Saison 2024 hatten die deutschen Fans die Wahl: Den Ungarn-Grand-Prix im Free-TV bei RTL verfolgen oder im Pay-TV bei Sky? Hier sind die Zahlen zum Rennwochenende auf dem Hungaroring bei Budapest! (Zur Quoten-Übersicht 2024!)

Die besten Quoten aller deutschsprachigen Sender erzielte RTL mit 1,77 TV-Zuschauern bei seiner Live-Übertragung am Sonntag. Aber "gut" ist dieses Ergebnis nicht: Für RTL ist es der schlechteste Wert in den vergangenen vier Jahren, schlechter noch als die 1,9 Millionen beim diesjährigen Auftakt-Grand-Prix in Bahrain - dem ersten Rennen, das dieses Jahr parallel auf beiden deutschen Sendern lief.

In den Vorjahren hatte der Privatsender bei seinen unregelmäßigen Free-TV-Übertragungen zur Formel 1 stets die Zwei-Millionen-Marke überschritten und 2021 beim Grand Prix in Imola sogar die Vier-Millionen-Marke geknackt, damals bei 22,2 Prozent Marktanteil.

Der Marktanteil beim Ungarn-Grand-Prix 2024 lag bei 15,3 Prozent und bewegte sich auf dem Niveau des Bahrain-Rennens, das RTL im März 14,8 Prozent beschert hatte. Bei den meisten Europa-Rennen der vergangenen vier Jahre hatte RTL besser abgeschnitten.

Sky spürt das Comeback von RTL

Aber auch Pay-TV-Sender Sky überzeugte nicht und kam auf rund 550.000 Fans im Live-Fernsehen. Das bedeutet einen deutlichen Zuschauer-Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren in Ungarn: Von 2021 bis 2023 hatte das Rennen ein immer größeres TV-Publikum erreicht, zuletzt mit 855.000 eine ordentliche Größe. Nun aber schalteten rund 300.000 weniger ein zum Grand Prix bei Budapest.

Ein Grund für den Zuschauer-Einbruch bei Sky dürfte die parallele RTL-Übertragung gewesen sein, wie schon beim Auftaktrennen in Bahrain. Allerdings schnitt Sky nun im Direktvergleich der beiden Veranstaltungen etwas besser ab als im März: Für Bahrain war das RTL-Publikum rund viermal größer gewesen als bei Sky, für Ungarn war es nur rund dreimal größer.

So oder so: Nach einigen konkurrenzlosen Rennen für Sky mit jeweils rund 650.000 Zuschauern stellt der Ungarn-Grand-Prix einen kleinen Rückschritt dar - und liegt knapp unter dem bisherigen Saisonschnitt von derzeit rund 553.000 Zusehenden pro Grand Prix.

Auch ORF bleibt unter dem Durchschnitt

Auf fast identische Zahlen wie Sky in Deutschland kam der ORF in Österreich: 552.000 sahen die Formel-1-Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders zum Ungarn-Grand-Prix 2024. Das liegt unter dem Saisonschnitt von aktuell rund 560.000 und unter dem bislang letzten Wert einer ORF-Sendung bei diesem Rennen. 2022 hatten nämlich noch 744.000 das Rennen auf dem Hungaroring beim ORF gesehen.

Einbußen gab es für den ORF auch beim Marktanteil: 2022 hatte der Sender 54 Prozent des österreichischen TV-Publikums für seine Berichterstattung gewonnen. 2024 lag der Wert bei 47 Prozent. Immerhin das ist positiv, weil der Saisonschnitt hier bei knapp 44 Prozent liegt.

Wer das Formel-1-Rennen in Belgien zeigt

Und so geht es weiter mit der Formel 1 im deutschsprachigen Fernsehen: In Deutschland sind beim Belgien-Grand-Prix erneut Sky und RTL parallel am Start.

In Österreich übernimmt ServusTV wieder vom ORF und zeigt anschließend auch den Niederlande-Grand-Prix live. Der ORF kehrt dann beim Italien-Grand-Prix in die Live-Berichterstattung zurück.