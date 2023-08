TV-Quoten Zandvoort 2023: ServusTV mit zweitbestem Saisonergebnis

Beim Niederlande-Grand-Prix 2023 in Zandvoort haben die übertragenden TV-Sender in Deutschland und in Österreich unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Für Sky etwa war das erste Rennen nach der Formel-1-Sommerpause ein durchschnittliches, für ServusTV das zweitbeste in diesem Jahr. (Hier die komplette Quotenübersicht zur Saison 2023 abrufen!)

Und damit zu den Zahlen: ServusTV erreichte für seine Übertragung zum Grand Prix ein Publikum von 629.000 Zuschauern in Österreich, was einem Marktanteil von 46,5 Prozent entsprach.

Mehr Fans am Fernseher hatte der Sender nur beim Auftaktrennen in Bahrain (643.000) gehabt, einen größeren Marktanteil nur beim Frühmorgen-Grand-Prix in Australien (58,3 Prozent). Nach zuletzt 506.000 Zusehern in Ungarn und 569.000 in Belgien bei jeweils leicht geringerem Marktanteil ist das ein kleiner Aufschwung.

Gemischt fällt der Vorjahresvergleich aus für ServusTV: 2022 hatte der ORF beim gleichen Rennen 715.000 Zuschauer angesprochen und damit ein größeres Publikum. 2021 war ServusTV für Zandvoort nur auf 483.000 Zuseher gekommen.

Rückläufige Werte bei Sky für Zandvoort

Einen Rückgang gibt es bei Sky in Deutschland, und nicht nur im Vergleich zum Vorjahr: Der Pay-TV-Sender kam mit seinem Fernsehangebot zum Niederlande-Grand-Prix 2023 auf 598.000 Zuschauer und damit auf durchschnittliche Werte.

Vom Saisontiefpunkt beim Monaco-Grand-Prix mit 360.000 Zusehern war das Zandvoort-Rennen ähnlich weit entfernt wie von der bisherigen Bestleistung beim Auftaktrennen in Bahrain mit 891.000 Fans. Und nach 730.000 Zuschauern im Jahr 2021 und 628.000 im Jahr 2022 ist der neuerliche Wert für Zandvoort nochmals geringer.

Auch der Marktanteil fällt mit 4,6 Prozent durchschnittlich aus: Geringere Werte hatte Sky in diesem Jahr nur bei den beiden Abend-Grands-Prix in Miami (2,7 Prozent) und Montreal (2,9) erreicht, außerdem bei Dschidda (3,6).

Inklusive Streaming (+180.000) kommt Sky für das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause auf ein Gesamtpublikum von 778.000 Fans.

Neben Sky in Deutschland schaltet sich beim kommenden Rennwochenende in Monza turnusgemäß wieder der ORF in Österreich in die Live-Berichterstattung ein. ServusTV lässt den Italien-Grand-Prix aus und meldet sich dann beim darauf folgenden Singapur-Rennen wieder zurück.

