TV-Übertragung F1 Mexiko: Übersicht, Zeitplan & Live-Streams

Die Formel 1 im TV, beim Grand Prix von Mexiko: RTL, Sky, ORF und SRF zeigen das Rennen im deutschsprachigen Fernsehen live. Aber wann beginnt die Übertragung? Gibt es noch andere Möglichkeiten, das Rennwochenende zu verfolgen, zum Beispiel mit einem Live-Stream oder Live-Ticker oder via Live-App? Um genau diese Fragen zu beantworten, haben wir für unsere Leser einen übersichtlichen Zeitplan für die Formel 1 im Fernsehen zusammengestellt.

Was muss ich wissen?

Das Rennen zeigen sowohl RTL als auch ORF und SRF live - und kostenlos. Diesmal wird das Qualifying im ORF allerdings nur in der Wiederholung gezeigt, ebenso wie der Trainingsfreitag. Wer RTL schaut, muss hingegen Werbeunterbrechungen akzeptieren. Die werbefreie Alternative für Live-Formel-1 in Deutschland ist Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt sogar alle Sessions und Pressekonferenzen live und ohne Werbeunterbrechungen, diesmal ausschließlich auf dem Sender Sky Sport 2 HD.

Zeitplan (deutsche Zeit):

Rennen: Sonntag, 20:10 Uhr (MEZ)

Formel 1 bei RTL und n-tv:

- Vorberichte & Rennen (LIVE) - Sonntag, 19:05 Uhr (RTL)

Formel 1 bei Sky Sport 2 HD:

- Qualifying (Wiederholung) - Sonntag, 18:00 Uhr

- Vorberichte & Rennen (LIVE) - Sonntag, 19:00 Uhr

Pressekonferenz Rennen (LIVE) - Sonntag, 22:15 Uhr

- Rennen (Wiederholung) - Montag, 01:15 Uhr

- Rennen (Wiederholung) - Montag, 08:30 Uhr

- Rennen (Wiederholung) - Montag, 20:45 Uhr

Formel 1 auf ORF eins:

- Vorberichte & Rennen (LIVE) - Sonntag, 18:45 Uhr

- Rennen (Wiederholung) - Montag, 03:55 Uhr

Formel 1 bei SRF:

- Vorberichte & Rennen (LIVE) - Sonntag, 19:30 Uhr (SRF 2)

Gibt's auch Live-Streams?

Im Internet werden viele illegale Live-Streams angeboten. Diese wollen wir aus verständlichen Gründen in dieser Übersicht nicht bewerben. Ein legales Angebot bietet die Formel 1 selbst mit ihrem Streaming-Dienst F1 TV Pro. Dort kann man wahlweise deutschen oder englischen Kommentar von Sky hören. Ein Abo kostet 64,99 Euro für die gesamte Saison.

Trotzdem ist F1 TV Pro deutlich billiger als Sky. Die Pay-TV-Übertragungen gibt's im allergünstigsten Fall (je nach Paketzusammenstellung) ab etwa 200 Euro für ein Jahr.

Legale Live-Streams aller Formel-1-Rennen im Internet bietet RTL (über das kostenpflichtige Angebot TV NOW, sowie der ORF in seiner kostenlosen TVthek an. Die TVthek vom ORF gibt's übrigens auch als App, aber natürlich mit Geosperre für nicht österreichische Zuschauer.

Wie sieht's mit Wiederholungen aus?

Alle Zeiten gibt's in unserer Programmübersicht für die Formel 1 2019, ein paar Zeilen weiter oben. Wer am Wochenende nicht viel Zeit hat, ist bei Sky am besten aufgehoben. Der Pay-TV-Sender zeigt am Montag das komplette Wochenende re-live, vom ersten Freien Training bis zum Rennen inklusive Siegerehrung! Tradition hat außerdem die ORF-Wiederholung in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Ich habe keinen Zugang zu TV oder Live-Streams - was dann?

Dann bist du auf unserem Portal am besten aufgehoben! Wir bieten von morgens bis abends einen umfangreichen Formel-1-News-Liveticker, gehostet in der Regel von Stefan Ehlen im Stile eines Radioprogramms. In diesem berichten wir zeitnah von diversen Medienterminen im Paddock am ganzen Wochenende. Dazu kommen die Formel-1-Session-Liveticker. Die Ticker gibt's auch in unseren mobilen Formel-1-Apps, optimal für den "Second Screen" am Tablet oder Smartphone.

