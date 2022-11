Twitter-Studie: Welcher F1-Fahrer die meisten Fake-Follower hat

Audio-Player laden

Seitdem Elon Musk, CEO des Fahrzeugherstellers Tesla und reichster Mensch der Welt, im vergangenen Monat den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat, befindet sich die Plattform im Umbruch. Nicht nur von zahlreichen Entlassungen ist die Rede, auch auf Twitter selbst gibt es Veränderungen.

Der Vorstoß von Musk, den blauen Verifizierungshaken allen Nutzern zugänglich zu machen, und zwar gegen eine monatliche Gebühr, aber ohne jegliche Identitätsprüfung, ging nach hinten los. Es häuften sich sogenannte Fake-Accounts - auch schon zuvor ein Problem.

Gemeint sind Profile, die sich für jemanden ausgeben, der sie nicht sind. Aber auch tote Accounts und Twitter Bots, also automatisierte Accounts, zählen zu dieser Kategorie.

Sie sollen nun verstärkt ins Visier genommen werden, was im Umkehrschluss die Followerzahlen einiger prominenter Persönlichkeiten auf Twitter drastisch schrumpfen lassen könnte. Die Plattform 'Gambling.com' hat analysiert, wie hart das die Formel-1-Fahrer und -Teams, die auf Twitter aktiv sind, treffen würde.

Zu diesem Zweck wurde ermittelt, welche Fahrer und Teams die meisten Fake-Follower haben. Mithilfe des Tools 'SparkToro' wurden jeweils Stichproben von 2.000 zufälligen Followern für die Diagnose verwendet, um Bots, Spam-Konten, inaktive Nutzer, Propaganda und andere nicht reale Nutzer zu erkennen.

Verstappen mit höchstem Prozentsatz an Fakes

Anhand der Ergebnisse konnte jedem Fahrer und Team auf Twitter ein Prozentsatz an Fake-Followern zugeordnet werden. Demnach ist Weltmeister Max Verstappen der Formel-1-Fahrer mit dem höchsten Anteil an Fake-Followern, nämlich 43,2 Prozent.

¿pbtag|FakeFollowerFahrer|pb¿Nur 0,1 Prozent dahinter liegt Mick Schumacher. Sergio Perez belegt mit rund 41,8 Prozent an Fake-Followern den dritten Platz knapp vor Nicholas Latifi und Lando Norris.

Lewis Hamilton hat mit mehr als 7,8 Millionen Followern zwar die größte Gefolgschaft auf Twitter, liegt aber in dieser Rangliste weit außerhalb der Top 10. 37,5 Prozent seiner Follower werden als "fake" eingeschätzt. Auf weniger kommen nur Pierre Gasly und Nyck de Vries mit 35 beziehungsweise 26,3 Prozent.

Trotzdem folgen Hamilton, gemessen an seiner Gesamtzahl an Followern, in reinen Zahlen die meisten Fake-Accounts, nämlich fast drei Millionen. Sebastian Vettel wurde nicht in die Studie einbezogen, da er keinen offiziellen Twitter-Account hat.

Mercedes hat fast zwei Millionen Fake-Follower

Bei den Rennteams kommt McLaren mit 44,6 Porzent auf den höchsten Anteil an Fake-Followern, gefolgt von Konstrukteursweltmeister Red Bull (43 Prozent) und Alfa Romeo (42,3 Prozent). Mercedes folgt dicht auf dem vierten Platz 41,9 Prozent.

¿pbtag|FakeFollowerTeams|pb¿Doch auch wenn sie nur den vierthöchsten Prozentsatz haben, weist Mercedes in totalen Zahlen die höchste Anzahl an Fake-Followern unter den Teams auf. Mit einer Gesamtzahl von 1.866.293 liegt das Team fast 50.000 Follower vor dem zweitplatzierten Red Bull. Erhoben wurden alle Daten am 10. November 2022.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.