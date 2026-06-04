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Typisch Monaco: Formel-1-Bolide von Audi auf Luxusyacht präsentiert

Passend zum Großen Preis von Monaco war der Formel-1-Bolide von Audi auf dem Deck einer Luxusyacht zu sehen

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Typisch Monaco: Formel-1-Bolide von Audi auf Luxusyacht präsentiert

Der Audi R26 war vor dem Monaco-Wochenende auf einer Yacht zu sehen

Foto: LAT Images

Vor dem Grand Prix von Monaco wurde der Audi R26 auf einer prunkvollen Yacht präsentiert. Das Luxusboot im Wert von 75 Millionen US-Dollar war zudem eine Bühne für den Koenigsegg Jesko.

Hinter dem Stunt steckt mit Tom Claeren der Gründer von Ultimate Superyacht. Der R26, der Koenigsegg Jesko und eine Skulptur in Form der aktuellen Formel-1-Boliden wurden auf die Decks der sogenannten Stella Maris geladen. Wenig später konnte Claeren mit pompösen Bildern für eines seiner Schmuckstücke werben.

Nicht nur der Formel-1-Monoposto, die Skulptur oder die Luxusyacht passen in puncto Preis zu Monaco. Der Koenigsegg dürfte schließlich zwischen 2,8 und 3 Millionen US-Dollar kosten, mitsamt einem 5-Liter-Biturbo-Motor und bis zu 1600 PS beim Einsatz von E85. Die Produktionsreihe des Boliden ist auf 125 Exemplare begrenzt.

Luxusyachten als Teil der Tradition

Seit jeher gilt der Grand Prix von Monaco als exzentrisches Wochenende voller Boulevardberichterstattung. Gerade die Vielzahl der teuren Yachten im Hafen des Fürstentums prägt die jährlichen Fernsehbilder aus dem Stadtstaat. Traditionell wird dem Sieger des Rennens mit dem tosenden Klang der Bootshörner Respekt gezollt.

Für die einprägsamste Szene auf und neben der eigenen Yacht hat Kimi Räikkönen im Jahr 2006 gesorgt: Nachdem sein McLaren MP4/21 mitten im Rennen den Dienst quittiert hatte, lief der spätere Ferrari-Pilot nicht etwa zurück an die Box, sondern direkt in Richtung seines Kreuzers. Kurz darauf war ein oberkörperfreier Räikkönen in der Fernsehübertragung zu sehen.

Formel-1-Fahrer sind und waren dem Besitz solcher Luxusgüter alles andere als abgeneigt. Wenige Wochen vor dem Rennen in Monaco hat sich etwa Lokalmatador Charles Leclerc ein neues Boot gekauft. Der Preis dürfte bei rund 20 Millionen US-Dollar liegen.

Besonders pompös war der Auftritt von Audi in dieser Saison bislang noch nicht. Nach zahlreichen technischen Fehlern liegt man in der Konstrukteurs-WM auf dem neunten Platz.

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