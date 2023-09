"U-Mann" Kevin Magnussen: Warum der Däne mit dem Haas nicht zurechtkommt

Kevin Magnussen hat verraten, dass ein bestimmtes Fahrdetail in der Art und Weise, wie sein Haas-Formel-1-Auto die Kurven ansteuert, für einige seiner Schwierigkeiten in diesem Jahr verantwortlich ist.

Der Däne hat zeitweise damit zu kämpfen, so viel aus seinem Haas herauszuholen wie sein Teamkollege Nico Hülkenberg, wobei das Team, das sich in amerikanischem Besitz befindet, selbst einige Höhen und Tiefen durchlebt hat.

Magnussen hat erklärt, dass einer der Schlüsselfaktoren die Art und Weise ist, wie der VF-23 mit dem Kurveneingang und dem Übergang in die Kurve umgeht. Magnussen bevorzugt als Fahrer die so genannte U-förmige Annäherung an den Scheitelpunkt einer Kurve, d.h. eine sanftere und rundere Linie während der Kurvenphasen. Dies hat den Vorteil, dass die Fahrer eine höhere Mindestgeschwindigkeit in den Kurven beibehalten können.

Um dies richtig auszuführen, muss ein Auto jedoch den Übergang zwischen dem Anbremsen am Kurveneingang und dem Einlenken in die Kurve gut meistern. Das ist etwas, was der aktuelle Haas nicht gut kann, da er an Stabilität verliert, wenn er gleichzeitig Brems- und Rotationskräfte einsetzen muss.

Stattdessen funktioniert er besser mit einer V-förmigen Annäherung an einen Scheitelpunkt, bei der der Fahrer auf der Geraden stärker bremst, um das Auto zu verlangsamen, und dann eine schärfere Kurveneinfahrt hat, bevor er das Auto wieder geraderichtet und hinaus beschleunigt.

Magnussen: Haas VF-23 anfällig für U-Form

Magnussen, der sich selbst als "U-Mann" bezeichnet, sagt, dass dies eine Eigenschaft ist, die er in den letzten Rennen zu verbessern versucht hat: "Man kann mit diesen Autos nicht so viel U hinkriegen", sagte Magnussen. "Ich denke, ein großer Teil davon sind auch die Reifen. Sie erlauben eine U-Form nicht, also kann man nicht viel drehen und gleichzeitig bremsen."

"Man muss in den Kurven mehr V fahren. Und das sind die beiden unterschiedlichen Fahrstile: V-Stil oder nicht. Es gibt viele verschiedene Variationen dieser beiden, aber im Großen und Ganzen ist es das, was ich finde, und das diesjährige Auto ist auf unserer Seite noch anfälliger dafür."

Magnussen: Auto umbauen leichter als Fahrstil umstellen

"Wenn man versucht, den Winkel des Handgelenks zu ändern, nur ein paar Grad an einem bestimmten Punkt des Schwungs, ist der Moment vorbei, man hat es geschafft, und es ist sehr schwer, diese Dinge zu korrigieren", sagte er.

"Es dauert 10.000 Stunden, bis man es geschafft hat, denn es ist wirklich etwas, das in unserem zentralen Nervensystem liegt und ganz automatisch abläuft. Oft ist es am besten, nicht zu sehr zu versuchen, diese Dinge zu ändern, sondern tatsächlich Wege zu finden, sie zu umgehen."

Magnussen erklärt, dass es besser sei, den Haas an seine Bedürfnisse anzupassen, als sich darauf zu konzentrieren, sich selbst so zu verändern, dass er ein reiner V-Fahrer wird: "Ich habe ein paar Dinge am Auto geändert, ein paar einfache Dinge, damit mein Fahrstil zu funktionieren beginnt und Dinge, die es mir ermöglichen, auf einfache Weise mehr im V-Stil zu fahren", sagte er.

Magnussen: Habe bewiesen, dass ich verschiedene Autos beherrsche

"Mein Fahrstil funktioniert schon seit vielen Jahren, und ich denke auch, dass ich ein Fahrer bin, der viele verschiedene Autos fahren kann. Ich bin Sportwagen, IndyCars und Formel 1 gefahren, und es ist mir immer leicht gefallen, mich anzupassen. Ich denke also, dass dieses Auto gerade im schlimmsten Teil der Kurve instabil ist."

"Es sind sehr kleine Details. Ich denke, es ist einfacher, auf der Strecke zu arbeiten, aber ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken. Ich denke, es wird schon kommen."

Haas-Technikchef: Ground-Effekt-Autos sehr anfällig

Der technische Direktor von Haas, Simone Resta, sagt, dass diese Schwäche der Autos, die mit dem U-Stil zurechtkommen, symptomatisch für die aktuelle Generation der Ground-Effekt-Autos sei: "Je mehr Abtrieb man aufbaut, vor allem durch die Regeländerung, desto mehr neigen die Autos dazu, spitz zu werden", sagt er.

"Man hat also einen guten Abtrieb in der Mitte, mit guten Wankneigungen, aber je mehr man das Auto antreibt, mit hohen Wankneigungen, desto schwieriger wird es, den Abtrieb zu nutzen. Wenn man sich andere Teams anschaut, wie McLaren, dann hat man fast das gleiche Problem."

Und tatsächlich sagte Anfang des Jahres auch McLaren-Pilot Lando Norris, dass er unter der Notwendigkeit leidet, einen V-förmigen Ansatz zu wählen, um das Beste aus seinem MCL60 herauszuholen, obwohl er lieber runder fahren würde.

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.