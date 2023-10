Über FaceTime: Lawson von Ricciardo persönlich über Katar-Einsatz informiert

Daniel Ricciardo überraschte Liam Lawson per FaceTime, um dem AlphaTauri-Formel-1-Ersatzfahrer mitzuteilen, dass er 2023 beim Großen Preis von Katar wieder ans Steuer des AT04 darf. Ricciardo brach sich bei einem Trainingsunfall in Zandvoort einen Mittelhandknochen in der linken Hand, was dem 21-jährigen Neuseeländer Lawson den Weg zu seinem Formel-1-Debüt in den Niederlanden ebnete.

Der Zweitplatzierte der Super Formula hat bei seinen 4 Einsätzen beeindruckt. Seine schnelle Eingewöhnung wurde mit 2 Punkten für den 9. Platz beim Grand Prix gekrönt. Da Lawson in der nächsten Saison als Reservefahrer für Red Bull antritt - AlphaTauri hat Yuki Tsunoda und Ricciardo für 2024 verpflichtet -, wird er an diesem Wochenende in Katar, wo ein Sprintrennen stattfindet, voraussichtlich seinen letzten Einsatz haben.

Er erfuhr jedoch erst am Montag von seinem Einsatz, nachdem er einen "zufälligen" Videoanruf erhalten hatte, der sich als der achtmaligen Grand-Prix-Siegers Ricciardo sich am Telefon meldete. Lawson erklärt: "Ich saß beim Mittagessen und eine zufällige Nummer rief mich an und es war ein FaceTime."

Lawson: Auf einmal sah ich Ricciardos Gesicht!

"Ich war wirklich verwirrt, weil Leute nicht einfach zufällig per FaceTime anrufen, also ging ich ran und es war nur Daniels Gesicht! Er sagte im Grunde, dass er dachte, er würde mir ein weiteres Wochenende gönnen. Natürlich ist es gut, wieder da zu sein, und es ist gut, dieses Wochenende im Auto zu sitzen. Ich bin aufgeregt."

Da Ricciardo sofort von Zandvoort nach Spanien reiste, um sich operieren zu lassen, schlug Red-Bull-Teamchef Christian Horner zunächst vor, dass eine verspätete Rückkehr nach Katar am sinnvollsten sei, da die unmittelbar vorangegangenen Rennen in Singapur und Japan als Schnellfeuer-Doppelveranstaltung stattfanden.

Lawson: Ricciardo-Comeback in Austin wahrscheinlich

Lawson fügt hinzu: "Um ehrlich zu sein, nach Japan sah es wahrscheinlicher aus, dass ich fahren würde, also haben wir uns ganz normal weiter vorbereitet. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich fahre, aber wir haben uns wie in einer normalen Situation vorbereitet, so wie ich es auch tun würde."

"Es ist ein bisschen anders. Ich möchte Vollzeit hier sein, aber ich versuche einfach, das Beste aus der Situation zu machen. Ich denke, [Austin] ist definitiv das Ziel [für Ricciardo]. Ich denke, das ist wahrscheinlicher. Natürlich kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, aber wir haben über eine Woche Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Ich würde also sagen, dass es wahrscheinlich Austin ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.