Überholen zu einfach: FIA verkürzt DRS-Zone in Baku

Die FIA will das Überholen beim Formel-1-Rennen von Baku nicht mehr so einfach machen und hat aus diesem Grund die DRS-Zone auf der Start-Ziel-Geraden um 100 Meter gekürzt. Damit soll der DRS-Effekt nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren sein, sodass ein einfaches Vorbeiziehen weniger wahrscheinlich ist.

Im vergangenen Jahr lag der Aktivierungspunkt 347 Meter hinter Kurve 20, dem schnellen Vollgasknick vor der langen Zielgeraden, jetzt wurde er bei 447 Metern hinter Kurve 20 festgesetzt. Der Messpunkt, ob ein Fahrer innerhalb von einer Sekunde hinter dem Vordermann liegt und den klappbaren Heckflügel nutzen kann, ist unverändert am Scheitelpunkt von Kurve 20.

Die erste DRS-Zone nach Kurve 2 ist unverändert geblieben.

Die FIA hat in diesem Jahr bei fast allen bisherigen Rennen Veränderungen beim Thema DRS vorgenommen, um die Balance zwischen einer besseren Show und einem zu einfachen Vorbeifahren richtig hingzubekommen.

In Dschidda wurde der letzte Messpunkt hinter die letzte Kurve verschoben, um taktische Spielchen, bei dem ein Fahrer einen anderen absichtlich vorbeilässt, zu unterbinden, und in Melbourne wurde eine vierte DRS-Zone eingerichtet, um das Überholen zu verbessern. Auch beim Rennen in Miami in der kommenden Woche sind Änderungen geplant.

Die 2,2 Kilometer lange Gerade von Baku ist die längste im gesamten Formel-1-Kalender, sodass man nach dem vergangenen Jahr festgestellt hat, dass das Überholen mit den neuen Ground-Effect-Autos zu einfach geworden ist. Die Verkürzung passt zu den Aussagen, die der frühere Formel-1-Boss Ross Brawn im Winter getroffen hatte.

"Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Fans dieses 'die Gerade runterfahren, das DRS auslösen, überholen, schnell fahren, eine Lücke reißen' nicht mögen", sagte der Brite. "In einer idealen Welt wird DRS nur benutzt, um zum anderen aufzuschließen, sodass man wirklich einen anständigen Angriff starten kann."

"Ich denke, wir sollten keine Angst davor haben, das DRS an Orten wie Monza zu reduzieren, weil es ein bisschen so aussieht, als ob man sich dahinterklemmt, den Knopf drückt und überholt", so Brawn. "Wir sollten also keine Angst davor haben, das DRS dort zu reduzieren, wo es sich eindeutig als zu mächtig erweist." So wie in Baku.

