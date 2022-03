"Überrascht": Alfa Romeo hatte nicht mit "Porpoising" gerechnet

Audio-Player laden

Alfa Romeo war "überrascht" über das Ausmaß an "Porpoising", das bei den Testfahrten mit dem neuen Formel-1-Auto in der vergangenen Woche in Barcelona auftrat. "Um ganz offen und ehrlich zu sein, haben wir damit nicht gerechnet", räumt der technische Direktor des Teams, Jan Monchaux, ein.

"Wir hatten in den vergangenen Monaten über die Art von Phänomenen diskutiert, die auftreten könnten, aber da keines unserer Werkzeuge, Windkanäle und Simulationstools einen Hinweis darauf gab, waren wir etwas überrascht. Ich denke, das war bei allen oder den meisten Teams der Fall", sagt Monchaux weiter.

Der neue C42 von Alfa Romeo hatte während des dreitägigen Tests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit seiner Zuverlässigkeit zu kämpfen und drehte insgesamt 175 Runden. Nur Haas (160) schaffte während des Tests weniger Umläufe.

Neuzugang Valtteri Bottas konnte nicht einmal eine volle Renndistanz absolvieren und hielt fest, dass das Team beim zweiten Test in Bahrain (10. bis 12. März) "noch Arbeit vor sich" habe, wenngleich er Potenzial im Auto erkennen konnte.

Eines der größten Probleme, mit denen Alfa Romeo konfrontiert wurde, war das "Porpoising". Dabei hüpft das Auto auf den Geraden bei hohen Geschwindigkeiten auf und ab. Die meisten Teams hatten damit zu kämpfen und zeigten sich überrascht, da es weder im Windkanal noch in den Simulationen aufgetreten war.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, wurden während des ersten Tests Änderungen an der Abstimmung der Autos vorgenommen, indem die Teams die Fahrhöhe und auch das Design ihrer Böden anpassten. Davon geht Monchaux auch mit Blick auf Bahrain aus.

"Wir werden die Autos etwas höher abstimmen müssen, als wir alle zu Beginn dachten", sagt der Alfa-Romeo-Technikchef. "Die Frage wird sein, wie viel höher, drei bis fünf Millimeter oder 20? Ich hoffe, dass es fünf sein werden, denn dann wird die Nacharbeit am Auto geringer sein. Aber wir werden sehen."

Das Team bemühte sich, dem Problem auf den Grund zu gegen, indem er nach dem ersten Test einen Filmtag in Barcelona einlegte, an dem auch die neue rot-weiße Lackierung zum ersten Mal nach der offiziellen Präsentation des C42 zu sehen war.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.