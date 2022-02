Überraschung: Alpine bestreitet erste Saisonrennen komplett in Rosa

Audio-Player laden

Alpine hat beim Launch seines A522 für die Formel-1-Saison 2022 für eine echte Überraschung gesorgt. Denn der Rennstall wird in den ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien mit einer zweiten Lackierung an den Start gehen, die fast komplett in Rosa gehalten sein wird.

Eigentlich ist das Design des neuen Boliden mehrheitlich im aus dem Vorjahr bekannten Blau von Alpine lackiert, ergänzt durch große Sponsorenflächen des neuen Titelsponsors BWT. Für die ersten beiden Rennen kehrt der Rennstall die Lackierung aber fast um: Das Auto wird fast komplett in Rosa fahren, der Blauanteil hingegen nur verschwindend gering vorhanden sein.

Damit fährt Alpine in den ersten beiden Rennen in einem ähnlichen Design, das zuvor auch schon Force India/Racing Point fuhr, als das Auto komplett rosa war. Das ist ein Zugeständnis an den neuen Hauptsponsor.

"Mein großer Traum ist es, alles in Rosa zu machen", sagt BWT-Geschäftsführer Andreas Weißenbacher beim Launch des neuen Boliden. "In Rosa glänzt es mehr. Alpine hat das möglich gemacht. Es wird erstaunlich sein und ist für mich ein berührender Moment. Ihr habt mein Herz berührt."

"Es ist mehr als nur eine Farbe", betont Weißenbacher weiter. "Rosa steht für eine große Mission, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen."

Nach den beiden Auftaktrennen wird Alpine aber zurück auf die eigentliche Lackierung wechseln, bei der das Blau im Vordergrund steht.

Der neue Sponsor ist auch prominent auf den Rennanzügen von Fernando Alonso und Esteban Ocon zu sehen.

