Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!

MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag

MotoGP
Balaton Park
MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag

Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Formel 1
Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

MotoGP reagiert auf Zarco-Crash: Zwei Start-Änderungen werden konkret

MotoGP
Balaton Park
MotoGP reagiert auf Zarco-Crash: Zwei Start-Änderungen werden konkret

Nicht nur wegen Steuern: Warum Formel-1-Fahrer nach Monaco ziehen

Formel 1
Nicht nur wegen Steuern: Warum Formel-1-Fahrer nach Monaco ziehen

Trauer um Herbert Schnitzer: BMW-Teamlegende stirbt am 85. Geburtstag

DTM
Trauer um Herbert Schnitzer: BMW-Teamlegende stirbt am 85. Geburtstag

IndyCar St. Louis: Schumacher bester Rookie im Qualifying - Palou auf Pole

IndyCar
St. Louis
IndyCar St. Louis: Schumacher bester Rookie im Qualifying - Palou auf Pole

"Reality-Check" für McLaren: Keine Siegchance in Monaco?

Formel 1
Monaco
"Reality-Check" für McLaren: Keine Siegchance in Monaco?
Formel 1 Monaco

Überraschung für Verstappen: Erste Startreihe in Monaco

Nach viel Frust in der Saison 2026 konnte Max Verstappen im Qualifying von Monaco mit einem zweiten Startplatz beeindrucken

Jake Boxall-Legge Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
Verstappen in Monaco: Habe mich wieder "wie ich selbst gefühlt"

Max Verstappen steht beim Grand Prix von Monaco auf Startplatz zwei

Foto: LAT Images

Nach seinem zweiten Platz im Qualifying von Monaco betont Max Verstappen: "Ich habe mich im Auto wieder wie ich selbst gefühlt."

Dabei bezieht sich der viermalige Weltmeister nicht nur auf seinen Startplatz, sondern auf das Fahrgefühl im RB22. "Das Chassisreglement ist gar nicht so schlecht", erklärt Verstappen nach der Session.

Zwar gilt der Red-Bull-Pilot als einer der schärfsten Kritiker der Formel 1 2026, doch kommen auf einer langsamen Strecke wie Monaco viele Schwächen des Reglements nicht allzu sehr zum Tragen. Zudem hat die FIA das Motormapping der Boliden vor dem Wochenende angepasst und den Einsatz der aktiven Aerodynamik verboten.

"Die Autos sind etwas schmaler und ich denke, es war in Ordnung", fährt Verstappen fort. "Ich mag es, dass ich die Vorderachse rund um den Scheitelpunkt einer Kurve besser sehen kann, anstatt dieser [Radkappen], die da vorher waren."

"Wenn du Vollgas geben und die Gänge in den Kurven so nutzen kannst, wie du das möchtest, dann wird es immer besser", so der Red-Bull-Pilot.

"Ich habe mich im Auto wieder wie ich selbst gefühlt, sagen wir es so. Gerade mit der Art und Weise, wie du die Gänge einsetzen kannst. Leider wird es sowas im Kalender nicht allzu oft geben, aber es sorgt sicherlich für ein natürlicheres Fahrgefühl."

Am Ende fehlten Verstappen auf die Bestzeit von Kimi Antonelli nur 43 Tausendstel. Im ersten und dritten Sektor konnte sich der Red-Bull-Pilot sogar die Bestzeit sichern, wofür Antonelli allerdings im zweiten Sektor brillierte.

"Wir haben immer noch kleine Probleme, vor allem im Mittelsektor", erklärt Verstappen. "Da verlieren wir die meiste Zeit. Du musst über einige Kerbs, es gibt ein paar Bodenwellen und im Moment sind all solche Dinge für unser Auto etwas kompliziert."

Mit einem Kampf um die Pole hatte Verstappen laut eigener Angabe nicht gerechnet. "Ehrlich gesagt dachte ich vor dem Einstieg ins Cockpit: 'Okay, lasst uns Schadensbegrenzung betreiben, vielleicht in die Top 5 kommen.'"

"Das war das Ziel", betont Verstappen. "Aber ich würde durchaus sagen, dass sich das Auto zum Start des Qualifyings etwas besser angefühlt hat."

Alles in allem resümiert der 71-fache Grand-Prix-Sieger: "Insgesamt hatten wir ein gutes Qualifying. Wir waren oben dabei, wir haben um die Pole gekämpft, und wenn du mir das gestern gesagt hättest, als wir schon ganz okay aussahen, hätte ich das sofort genommen."

"Es ist ein wirklich guter Turnaround. Ja, ich bin wirklich glücklich, das war heute Morgen nicht der Fall. Jetzt bin ich wieder ziemlich glücklich. Weißt du, das ist natürlich gut, wenn es darauf ankommt."

"Das war die wichtigste Session des Wochenendes", betont Verstappen. "Morgen gibt es natürlich noch den Start, und der ist dieses Jahr anscheinend noch wichtiger als in den letzten Jahren. Da war das nicht so entscheidend, würde ich behaupten. Das müssen wir uns noch anschauen, aber insgesamt war es für uns bislang ein sehr positives Wochenende."

Teamkollege Isack Hadjar startet den Grand Prix am Sonntag von Position fünf. Einzig sein Unfall im FT1 war an diesem Wochenende bislang ein Fleck auf der weißen Weste des Teams aus Milton Keynes.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Schaden am Auto: Warum Nico Hülkenberg bereits in Q2 scheiterte
Nächster Artikel "Reality-Check" für McLaren: Keine Siegchance in Monaco?
Mehr von
Jake Boxall-Legge

Mercedes mit radikaler Lösung: Neue Heckflügel-Winglets sorgen für Aufsehen

Formel 1
Formel 1
Monaco
Mercedes mit radikaler Lösung: Neue Heckflügel-Winglets sorgen für Aufsehen

Wie Liam Lawson und Franco Colapinto ihre Karriere gerettet haben

Formel 1
Formel 1
Wie Liam Lawson und Franco Colapinto ihre Karriere gerettet haben

Aston-Martin-Honda: Gelöste Probleme offenbaren neue Schwierigkeiten

Formel 1
Formel 1
Aston-Martin-Honda: Gelöste Probleme offenbaren neue Schwierigkeiten
Mehr von
Max Verstappen

Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Formel 1
Formel 1
Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Nicht nur wegen Steuern: Warum Formel-1-Fahrer nach Monaco ziehen

Formel 1
Formel 1
Nicht nur wegen Steuern: Warum Formel-1-Fahrer nach Monaco ziehen

Verstappen hat Lambiase-Nachfolger bereits im Blick

Formel 1
Formel 1
Verstappen hat Lambiase-Nachfolger bereits im Blick
Mehr von
Red Bull

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Max Verstappen nennt neues Ziel nach erfüllter Formel-1-Bucket-List

Formel 1
Formel 1
Max Verstappen nennt neues Ziel nach erfüllter Formel-1-Bucket-List

Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Formel 1
Formel 1
Monaco
Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!

MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag

MotoGP
Balaton Park
MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag

Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Formel 1
Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

MotoGP reagiert auf Zarco-Crash: Zwei Start-Änderungen werden konkret

MotoGP
Balaton Park
MotoGP reagiert auf Zarco-Crash: Zwei Start-Änderungen werden konkret