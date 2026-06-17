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Überraschung: McLaren-Ersatzpilot testet für Haas

Formel-2-Champion Leonardo Fornaroli fuhr am Wochenende in Barcelona noch für McLaren, absolviert aktuell allerdings einen Test für Ferrari-Kundenteam Haas

Ruben Zimmermann Filip Cleeren
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Überraschung: McLaren-Ersatzpilot testet für Haas

Leonardo Fornaroli durfte in Barcelona erstmals den McLaren MCL40 fahren

Foto: LAT Images

Formel-2-Champion Leonardo Fornaroli absolviert in dieser Woche einen Formel-1-Test für Haas. Der 21-jährige Italiener geht in Jerez am Mittwoch und Donnerstag im VF-25 aus der Saison 2025 auf die Strecke. Haas-Ersatzpilot Ryo Hirakawa ist bei dem Test ebenfalls dabei.

Dass Fornaroli einen Test für Haas absolviert, ist deshalb bemerkenswert, weil der Formel-2-Meister des vergangenen Jahres eigentlich bei McLaren unter Vertrag steht. Erst am vergangenen Freitag saß er im Cockpit des MCL40 und ersetzte Weltmeister Lando Norris im ersten Training in Barcelona.

Zuvor hatte der Italiener bereits mehrere Testfahrten im McLaren MCL60 aus der Saison 2023 absolviert. Wenige Tage nach seinem Debüt in einem Formel-1-Auto der aktuellen Generation folgt nun ein weiterer sogenannter TPC-Test mit einem älteren Boliden.

McLaren-Teamchef Andrea Stella lobte Fornaroli nach dessen Premiere an einem Grand-Prix-Wochenende in Barcelona: "Er ist mit Abstand der proaktivste Fahrer, wenn es darum geht, die Ingenieure zu befragen."

"Er läuft mit seinem Notizbuch herum, macht sich zahlreiche Notizen und teilt seine Ideen mit, sobald er eine hat", so Stella, der am Wochenende erklärte: "Wir möchten, dass er fährt. Sicherlich könnte er in Zukunft für McLaren Racing fahren."

Trotzdem arbeite man gleichzeitig auch "gemeinsam mit Leonardo daran, Möglichkeiten in der Formel 1 auszuloten", so Stella. Bei Haas hat sich nun zumindest einmal eine weitere Testchance ergeben. Ob mehr daraus werden wird, ist aktuell noch nicht absehbar.

Fornaroli gewann 2024 den Titel in der Formel 3 und wurde 2025 als Rookie auch Meister in der Formel 2. In der Formel 1 war für ihn allerdings kein Cockpit frei, weshalb er Ende 2025 zunächst als Test- und Entwicklungsfahrer bei McLaren anheuerte.

Anfang 2026 wurde er beim Team aus Woking zudem als Ersatzfahrer für die neue Formel-1-Saison bestätigt.

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