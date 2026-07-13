Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027

Welche Formel-1-Fahrer gehen 2027 an den Start? Welche Teams haben ihre Cockpits bereits vergeben - und wo sind noch Plätze frei?

Der Fahrermarkt für die Formel-1-Saison 2027 bleibt in Bewegung: Während einige Rennställe frühzeitig Planungssicherheit geschaffen haben, sind bei anderen Teams noch wichtige Personalentscheidungen offen.

Mehrere Fahrer verfügen über langfristige Verträge und können ihre Zukunft gelassen angehen. Andere müssen dagegen weiter um ihren Platz in der Formel 1 kämpfen oder warten noch auf eine Vertragsverlängerung. Entsprechend könnten einige Teams ihr Fahreraufgebot für 2027 noch einmal grundlegend verändern.

Die aktuelle Übersicht zeigt alle bestätigten Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027, die verbleibenden offenen Cockpits sowie die Laufzeiten der bekannten Verträge. Alle vertraglich bestätigten Besetzungen gibt es in der Fotostrecke (siehe unten) und zusätzlich in der folgenden Textübersicht.

Übersicht: Fahrer und Teams in der Formel 1 2027

Mercedes: George Russell fährt laut eigener Auskunft auch 2027 für Mercedes. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch genauso aus wie bei Kimi Antonelli, dessen ursprünglicher Vertrag nur bis Ende 2026 verlängert wurde. Teamchef Toto Wolff gab lediglich an, er sei "zufrieden" mit seinen aktuellen Fahrern. Angesichts der derzeitigen WM-Situation dürfte ein Verbleib von Antonelli bei Mercedes wahrscheinlich sein.

Ferrari: Charles Leclerc bleibt für "mehrere Jahre" Ferrari-Fahrer, weil er im Sommer 2026 eine entsprechende Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Damit dürfte er bis mindestens Ende 2028 gesetzt sein. Lewis Hamilton kam 2025 für "mehrere Jahre" zu Ferrari. Ob das 2027 einschließt, ist offen. Teamchef Frederic Vasseur machte dazu bislang lediglich Andeutungen - mit der Tendenz, dass Hamilton bleibt. Hamilton selbst sagte, er sei sich "zu hundert Prozent" sicher.

McLaren: Nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung dürfte Oscar Piastri bis mindestens 2028 für McLaren antreten. Auch Lando Norris besitzt einen langfristigen Vertrag mit McLaren, doch dessen genaue Laufzeit ist unklar. Vermutlich umfasst sie noch mindestens die Saison 2027.

Red Bull: Max Verstappen hat sich bereits 2022 langfristig an Red Bull gebunden und einen Vertrag bis einschließlich 2028 unterschrieben. Ausbleibende Erfolge und leistungsbezogene Ausstiegsklauseln könnten ihn jedoch zum Abwandern bewegen. Sein Verbleib bei Red Bull gilt als nicht gesichert. Verstappens aktueller Teamkollege Isack Hadjar wurde lediglich für die Saison 2026 bestätigt, nicht darüber hinaus.

Alpine: Bei Alpine ist zumindest ein Fahrer gesetzt: Pierre Gasly hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert und tritt bis mindestens Ende 2028 für den französisch-britischen Rennstall an. Ob auch Franco Colapinto weiter für Alpine fährt, ist offen: Er wurde bislang nur für die Saison 2026 bestätigt.

Racing Bulls: Der Red-Bull-Konzern vergibt die Cockpits bei Racing Bulls stets nur für eine Saison. Demnach ist offen, ob das Team 2027 mit Liam Lawson und Arvid Lindblad weitermachen wird. Beide bestreiten 2026 ihr erstes komplettes Jahr für Racing Bulls, Lindblad zudem sein erstes Jahr in der Formel 1.

Haas: Ob Oliver Bearman und Esteban Ocon auch 2027 für Haas antreten werden, ist noch unklar. Beide stehen seit 2025 und für "mehrere Jahre" beim US-Rennstall unter Vertrag. Die genaue Laufzeit ist nicht bekannt.

Williams: Alexander Albon und Carlos Sainz haben bei Williams Verträge unterschrieben, die sie bis mindestens Ende 2026 an das Team binden. Es ist unklar, ob Optionen zur Verlängerung bestehen. Bislang haben sich weder die Fahrer noch das Team konkret zur Zukunft über 2026 hinaus geäußert.

Audi: 2025 sind Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg ausdrücklich für "mehrere Jahre" zum damaligen Sauber-Team gestoßen, das seit 2026 als Audi-Werksteam antritt. Ob die Formel-1-Saison 2027 noch in die aktuelle Vertragslaufzeit hineinfällt, ist nicht bekannt. Im Sommer 2026 sagte Audi-Projektleiter Mattia Binotto lediglich: "Wir haben tolle Fahrer, mit denen wir zufrieden sind. Beide sind sehr schnell."

Aston Martin: Nur Lance Stroll ist gesetzt für die Saison 2027 - zumindest theoretisch. Denn als Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll hat er praktisch eine Jobgarantie, sodass eine Vertragsverlängerung eigentlich nur Formsache sein dürfte. Sein aktueller Vertrag läuft vermutlich Ende 2026 aus, genau wie bei Fernando Alonso. Letzterer betonte mehrfach, er wolle "im Sommer" über die Fortführung seiner Formel-1-Karriere entscheiden.

Cadillac: Bei Formel-1-Neueinsteiger Cadillac ist alles klar: Die beiden Grand-Prix-Routiniers Valtteri Bottas und Sergio Perez unterschrieben zur Saison 2026 jeweils Zweijahresverträge und haben ihre Cockpits daher bis mindestens Ende 2027 sicher. Eventuelle Optionen könnten anschließend über die weitere Zukunft von Bottas und Perez bei Cadillac entscheiden.

Offiziell bestätigte Teams und Fahrer für die Formel-1-Saison 2027:

Mercedes: ? / ?

Ferrari: Charles Leclerc / ?

McLaren: Oscar Piastri / ?

Red Bull: Max Verstappen / ?

Alpine: Pierre Gasly / ?

Racing Bulls: ? / ?

Haas: ? / ?

Williams: ? / ?

Audi: ? / ?

Aston Martin: ? / ?

Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Perez