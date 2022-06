Übersicht: Fahrer und Teams für die Formel-1-Saison 2023

Audio-Player laden

Wie sieht die sportliche Zukunft von Mick Schumacher aus? Macht Sebastian Vettel weiter bei Aston Martin? Und welche Fahrer kriegen die noch offenen Cockpits? Vor der Formel-1-Saison 2023 sind noch einige Fragen zum Fahrermarkt offen. Wir geben einen aktuellen Überblick, welche Teams ihre Fahrer für 2023 bereits fix haben und wo noch Plätze frei sind!

Manche Fahrer sind übrigens auf Jahre gesetzt: Max Verstappen etwa hat bei Red Bull einen sehr langfristigen Vertrag unterschrieben, Charles Leclerc bleibt mittelfristig bei Ferrari. Andere Fahrer wiederum müssen um die Fortsetzung der Formel-1-Karriere bangen.

Hier ist der gesamte Überblick zu den Fahrern und Teams der Formel 1 2023 mit allen bestätigten Fahrern - zum Durchblättern in der Fotostrecke und als Übersicht in Textform.

Mercedes: Beide Cockpits sind vergeben. Lewis Hamilton hat im Juli 2021 eine Vertragsverlängerung bis einschließlich 2023 unterschrieben. Auch George Russell bleibt 2023 ein Silberpfeil-Fahrer, weil er ebenfalls über einen mehrjährigen Vertrag verfügt.

Red Bull: Max Verstappen hat vor Saisonbeginn 2022 seine mittelfristige Zukunft besiegelt, indem er eine Vertragsverlängerung bei Red Bull unterschrieben hat - bis 2028! Niemand sonst im Feld hat so viel Planungssicherheit. Sergio Perez ist ebenfalls weiterhin am Start: Er hat seinen Vertrag während der Saison 2022 um weitere zwei Jahre bis einschließlich 2024 verlängert.

Ferrari: Charles Leclerc hat schon 2019 einen langfristigen Vertrag bis Ende 2024 unterschrieben und sitzt also auch 2023 in einem Ferrari. Gleiches gilt für Carlos Sainz: Er bekam während der Formel-1-Saison 2022 die Vertragsverlängerung mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Auch er ist also 2023 und im Jahr danach gesetzt.

McLaren: Lando Norris wird auf absehbare Zeit ein McLaren-Fahrer bleiben, nachdem er 2021 eine langfristige Vertragsverlängerung unterzeichnet hat. Die genaue Laufzeit ist nicht bekannt, könnte sich aber bis Ende 2025 erstrecken. Sein aktueller Teamkollege Daniel Ricciardo steht laut McLaren bis einschließlich 2023 unter Vertrag. Allerdings deuten jüngste Aussagen von McLaren-CEO Zak Brown darauf hin, dass Ricciardos Vertrag auf beiden Seiten Ausstiegsklauseln beinhaltet.

Alpine: Esteban Ocon bleibt auch über die Saison 2022 hinaus bei Alpine. 2021 hat man ihm bis einschließlich 2024 ein Cockpit zugesichert. Offen ist dagegen, wer 2023 das zweite Alpine-Auto bewegt: Der Formel-1-Vertrag von Fernando Alonso läuft nach zwei Jahren zum Ende der Saison 2022 aus. Ein möglicher Kandidat auf die Alonso-Nachfolge, sollte dieser das Team verlassen, ist Alpine-Ersatzfahrer Oscar Piastri.

AlphaTauri: Pierre Gasly hat einen gültigen Vertrag für die Saison 2023. Red-Bull-Sportchef Helmut Marko hat in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erklärt, dass sowohl der Franzose als auch Yuki Tsunoda Favoriten auf die beiden Cockpits sind: "Es ist davon auszugehen, dass die jetzigen Fahrer [auch für 2023] gesetzt sind." Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Aston Martin: Sebastian Vettel hat bei Aston Martin einen mehrjährigen Vertrag, der Ende 2022 ausläuft, allerdings per Option verlängert werden könnte. Eine Vertragsverlängerung bei Vettels Teamkollege Lance Stroll dürfte nur Formsache sein: Sein Vater Lawrence Stroll hält als Vorstandsvorsitzender von Aston Martin auch beim gleichnamigen Formel-1-Team die Zügel in der Hand.

Williams: Der Dreijahresvertrag von Nicholas Latifi bei Williams läuft nach der Saison 2022 aus. Das Team hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob man den Kanadier behalten möchte; als wahrscheinlich gilt dies aber nicht. Ebenso unklar ist, ob Alexander Albon über 2022 hinaus für Williams fahren wird. Der Traditionsrennstall hat ihn bisher nur für ein Jahr bestätigt, also für 2022. Heißer Kandidat für 2023 ist Oscar Piastri, falls bei Alpine für ihn kein Platz sein sollte.

Alfa Romeo: Valtteri Bottas hat zur Saison 2022 einen ausdrücklich mehrjährigen Vertrag bei Alfa Romeo unterschrieben. Die genaue Laufzeit ist nicht bekannt, umfasst aber in jedem Fall noch die Saison 2023. Ob dann auch Guanyu Zhou wieder mit dabei ist, ist noch offen. Der Chinese fährt 2022 mit einem Einjahresvertrag, vielleicht mit Option für ein zweites Jahr.

Haas: Bei seiner Rückkehr in die Formel 1 hat Kevin Magnussen eine mehrjährige Vereinbarung mit Haas getroffen. Damit dürfte er auch 2023 für das US-Team antreten. Der Vertrag seines Haas-Teamkollegen Mick Schumacher, ein Fahrer der Ferrari-Academy, läuft Ende 2022 aus. Eines der beiden Haas-Cockpits darf Motorenlieferant Ferrari mit einem hauseigenen Junior besetzen.

Teams und Fahrer für die Formel-1-Saison 2023

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris ?? Alpine Esteban Ocon ?? AlphaTauri Pierre Gasly ?? Aston Martin ?? ?? Williams ?? ?? Alfa Romeo Valtteri Bottas ?? Haas Kevin Magnussen ??

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.