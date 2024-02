Übersicht: Fahrer und Teams für die Formel-1-Saison 2025

Welche Formel-1-Fahrer sind für die Motorsport-Saison 2025 noch ohne Cockpit? Wer hat seinen Platz schon sicher - und für wie lange? Noch sind einige Fragen offen zum Fahrermarkt in der Formel 1. Wir geben einen aktuellen Überblick, welche Teams ihre Fahrer für 2025 bereits fix haben und wo noch Cockpits zu haben sind!

Manche Fahrer sind übrigens auf Jahre gesetzt bei ihren Teams, allen voran Max Verstappen: Er hat bei Red Bull einen sehr langfristigen Vertrag unterschrieben.

Doch er ist nicht der einzige Formel-1-Fahrer, der sich seiner Sache sicher sein kann: Auch einige seiner Gegner sind für die nächsten Jahre "ausgebucht".

Andere Fahrer wiederum müssen um die Fortsetzung der Formel-1-Karriere bangen oder haben schlicht noch keinen neuen Vertrag erhalten. Und manche Teams könnten sich zur Saison 2025 komplett neu aufstellen.

Hier ist der gesamte Überblick zu den Fahrern und Teams der Formel 1 2025 mit allen bestätigten Fahrern - als Übersicht in Textform.

Red Bull: Max Verstappen hat bereits vor der Saison 2022 eine groß angelegte Vertragsverlängerung unterschrieben, die ihn bis 2028 für Red Bull antreten sieht. Niemand sonst im Feld hat so viel Planungssicherheit wie Verstappen. Unklar ist jedoch, wer ab 2025 sein Teamkollege wird: Der aktuelle Red-Bull-Vertrag von Sergio Perez läuft Ende 2024 aus.

Mercedes: Bei Mercedes steht bislang nur ein Fahrer fest: George Russell. Der Brite hat im August 2023 eine Vertragsverlängerung bis einschließlich 2025 unterschrieben. Das hat so auch Lewis Hamilton getan, aber im Frühjahr 2024 eine Ausstiegsklausel genutzt: Der Formel-1-Rekordsieger verlässt Mercedes zum Saisonende 2024 und wechselt zu Ferrari. Wer Hamiltons Mercedes-Nachfolger wird, ist noch offen.

Ferrari: Bei Ferrari ist für 2025 alles klar. Wenige Tage, nachdem Charles Leclerc eine weitere Vertragsverlängerung unterschrieben hatte, bestätigte das Formel-1-Traditionsteam den Mega-Transfer schlechthin: Lewis Hamilton fährt ab 2025 für Ferrari! Sowohl Leclerc als auch Hamilton haben mehrjährige Verträge erhalten, die genaue Laufzeit ist nicht bekannt. Vermutlich aber fahren sie bis mindestens 2026 zusammen in Rot. Wo es Carlos Sainz nach 2024 hinzieht, ist bisher unklar.

McLaren: Auch McLaren hat seine Formel-1-Cockpits fest vergeben. Es bleibt bis mindestens Ende 2026 bei der aktuellen Besetzung um Lando Norris und Oscar Piastri. Letzterer hat noch während seiner Debütsaison eine mehrjährige Vertragsverlängerung besiegelt, Norris zog Anfang 2024 nach. In Norris' Fall ist die genaue Laufzeit nicht kommuniziert worden.

Aston Martin: Offiziell hat Aston Martin bisher keinen Fahrer für die Saison 2025 bestätigt. Vielleicht aber hat Fernando Alonso eine Option auf einen Verbleib im Team. Der Ex-Champion hat nämlich 2022 einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, der ihn mindestens bis Ende 2024 an Aston Martin bindet. Bei seinem Teamkollegen Lance Stroll ist die Sache anders: Papa Lawrence Stroll ist der Teambesitzer. Ein Cockpit für den Sohnemann war deshalb bisher immer drin.

Alpine: Bleibt es für 2025 bei Pierre Gasly und Esteban Ocon? Gasly ist zur Saison 2023 ausdrücklich mit einem mehrjährigen Vertrag ausgestattet worden, was zumindest eine Option auf 2025 beinhalten könnte. Ocons aktueller Alpine-Vertrag dagegen läuft am Saisonende 2024 aus. Theoretisch hat Alpine also ein Cockpit frei für die Formel-1-Saison 2025.

Williams: Bei Formel-1-Traditionsteam Williams ist bislang nur ein Fahrer bestätigt, und das hat Teamchef James Vowles noch einmal bekräftigt: Alexander Albon soll bis Ende 2025 für den britischen Rennstall antreten. Das zweite Cockpit ist nur bis Ende 2024 vergeben, an Logan Sargeant. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Racing Bulls: Unter neuem Namen hat das bisherige AlphaTauri-Team bei den Fahrern keine Planungssicherheit über 2024 hinaus. Denn Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda haben vor der aktuellen Saison nur eine Bestätigung über ein Jahr erhalten. Was 2025 bei Racing Bulls passiert, ist damit noch unklar. Theoretisch könnte das Team beide Cockpits neu vergeben.

Sauber: Die aktuellen Sauber-Fahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou sind bisher nur für die Saison 2024 bestätigt worden. Das bedeutet, das Team aus der Schweiz hält sich seine Optionen offen für 2025 und darüber hinaus. Für die Formel-1-Saison 2025 könnten demnach gleich beide Cockpits neu besetzt werden. Spannend ist das vor allem mit Blick auf 2026 und den Audi-Einstieg, womit die Plätze bei Sauber begehrt sein dürften.

Haas: Konkret bestätigt sind Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen bei Haas nur bis Ende 2024. Was danach kommt, ist offen. Auch das US-Team könnte sich für 2025 theoretisch komplett neu orientieren, sofern keiner der Fahrer eine Bleibe-Option in seinem Vertrag hat und die ausüben will.

Teams und Fahrer für die Formel-1-Saison 2025:

Red Bull: Max Verstappen / ?

Mercedes: George Russell / ?

Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Aston Martin: ? / ?

Alpine: ? / ?

Williams: Alexander Albon / ?

Racing Bulls: ? / ?

Sauber: ? / ?

Haas: ? / ?

Mit Bildmaterial von Motorsport Network/Fotomontage.