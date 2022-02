Ukrainischer Verband fordert FIA zum Ausschluss russischer Fahrer auf

Audio-Player laden

Der ukrainische Motorsportverband hat die FIA aufgefordert, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine vergangene Woche ein Verbot für russische Lizenzinhaber, darunter auch den Formel-1-Piloten Nikita Masepin, zu verhängen.

Der Forderung war ein Schreiben von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem vorausgegangen, der sich an den Automobilverband der Ukraine (FAU) wandte, um seine "volle Unterstützung und die Unterstützung der FIA" anzubieten.

In einem Antwortschreiben des FAU-Präsidenten Leonid Kostyuchenko erklärte der Verband, er werde "mögliche Maßnahmen zur Unterstützung durch die FIA für die Nachkriegszeit vorbereiten, wenn alle staatlichen Mittel für den Wiederaufbau eingesetzt werden". Er forderte außerdem eine Reihe von Maßnahmen der FIA gegen Russland und seinen Verbündeten Weißrussland.

Wie geht es mit Nikita Masepin weiter?

Dazu gehört ein Verbot für Rennfahrer mit Lizenzen, die von den Verbänden Russlands und Weißrusslands ausgestellt wurden, an Wettbewerben außerhalb ihres Heimatlandes teilzunehmen. In der Formel 1 hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf Masepin, der mit einer Lizenz des russischen Automobilverbandes antritt.

Seine Zukunft ist derzeit fraglich, nachdem das Haas-Team bei den Testfahrten in der vergangenen Woche das Branding seines russischen Titelsponsors Uralkali vom Auto entfernt hat. In den kommenden Tagen sollen Gespräche geführt werden.

Masepin schrieb vergangene Woche auf Twitter, dass er "nicht die Kontrolle über vieles hat, was gesagt und getan wird", aber dass er sich "auf das konzentriert, was ich kontrollieren kann, indem ich hart arbeite und mein Bestes für Haas gebe".

Russland und Verbündete ausschließen

Die FAU forderte außerdem ein Verbot für Russland und Weißrussland, von der FIA genehmigte Veranstaltungen auszurichten, die Verwendung ihrer Staatssymbole und Flaggen zu verbieten und alle russischen und weißrussischen Mitglieder aus der FIA auszuschließen.

er werde das Rennen boykottieren, falls sich die Formel 1 für einen Besuch in Russland entscheidet.

Derweil wurde der dieses Jahr in Sotschi geplante Lauf des FIA-Tourenwagen-Weltcups WTCR vom Veranstalter der Rennserie am Samstag aufgrund der "ungeheuer traurigen und beunruhigenden Ereignisse in der Ukraine" abgesagt.

Auch im Fußball wird durchgegriffen

Auch eine Reihe anderer großer Sportereignisse wurden Russland entzogen, darunter das Finale der Champions League. Zudem hat die UEFA beschlossen, russische Mannschaften bis auf Weiteres nicht an Spielen teilnehmen zu lassen.

Seitens der FIFA hieß es am Sonntag nur, dass die russische Fußballnationalmannschaft keine internationalen Spiele auf heimischem Boden bestreiten darf und als "Fußballverband Russlands" antreten muss. Außerdem darf die russische Flagge oder Hymne vor den Spielen nicht verwendet werden.

