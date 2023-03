Umbruch bei Ferrari? Vasseur weist Gerüchte über Mekies-Abgang zurück

Audio-Player laden

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach die Mannschaft nach dem enttäuschenden Start in die Formel-1-Saison Gefahr laufe, weitere Schlüsselfiguren zu verlieren. Der überraschende Rücktritt von Chefingenieur David Sanchez in der vergangenen Woche hatte Spekulationen genährt.

So gab es Gerüchte, dass auch Rennleiter Laurent Mekies seinen Abschied erwägt. Es gab sogar Andeutungen, dass Ferrari gezwungen sein könnte, Haas-Technikchef Simone Resta zurückzuholen, wenn das Unternehmen weitere wichtige Mitarbeiter verliert.

Vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien stellt Vasseur die Situation jedoch klar und betont, dass die Lage bei Ferrari bei weitem nicht so sei, wie sie in einigen Medien dargestellt wurde - auch wenn er zugab, dass das Ergebnis des ersten Rennens nicht gut war.

"Leute zu haben, die unglücklich sind, ist das eine", sagt er. "Ich denke, es ist ganz normal, unglücklich zu sein, wenn man nicht die Ergebnisse bekommt, die man erwartet, und ich bin unglücklich. Aber das Wichtigste ist, als Team zu arbeiten und zu versuchen, das Beste daraus zu machen und sich zu verbessern."

Das Gerede über größere Probleme im Ferrari-Lager und weitere potenzielle Abgänge wiegelt Vasseur ab: "Das Unternehmen zu verlassen, das ist eine andere Geschichte."

Vasseur: Sehr gute Zusammenarbeit mit Mekies

"Wenn Sie über Laurent sprechen wollen ... Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit mit Laurent passiert ist, aber ich kenne Laurent seit 25 Jahren, so ungefähr. Ich vertraue ihm, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und er wird eine der Säulen für die Zukunft des Unternehmens sein", hält Vasseur fest.

Der Ferrari-Teamchef sagt auch, es sei normal, dass regelmäßig Mitarbeiter kommen und gehen und eine Fluktuation stattfindet: "Es gehört zum Leben des Teams, dass wir jedes Jahr viele neue Mitarbeiter einstellen und jedes Jahr einen Wechsel haben."

"Wenn man von Schlüsselfiguren sprechen will, dann glaube ich das nicht", ergänzt Vasseur und betont, dass die Hauptakteure in der Mannschaft auch weiterhin engagiert bleiben. "Aber wir werden sicher Leute haben, die das Team verlassen, und einige, die neu dazukommen. Das ist bei jedem Team in der Formel 1 so.

"Wir sind eine solide Gruppe und bauen auch ein Team für die Zukunft auf. Die Verbindung ist gut. Also nein, ich glaube nicht, dass wichtige Leute das Team verlassen werden."

Kommt Resta zurück? Das sagt der Teamchef

Obwohl der Verlust von Sanchez zu diesem Zeitpunkt in der Saison nicht ideal ist, will Vasseur nicht näher auf die Umstände seines Abgangs eingehen: "Ich möchte David nur viel Glück für die Zukunft wünschen. Er hat einen guten Beitrag zum Team geleistet, aber es ist, wie es ist. Ich möchte keine Details preisgeben."

"Zunächst ist Simone der technische Direktor eines unserer Kundenteams. Er macht einen guten Job mit Günther (Steiner, Haas-Teamchef; Anm. d. R.) und der Plan ist nicht, etwas in dieser Hinsicht zu tun", erteilt Vasseur einer Rückholaktion eine Absage.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.