Unfälle in F1-Startrunde: Verstappen und Leclerc ausgeschieden!

Die erste Rennrunde im Sachir-Grand-Prix 2020 in Bahrain (hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) war zugleich die letzte für Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari): Sie schieden nach Zwischenfällen schon am Ende des ersten Sektors aus. Auch Sergio Perez (Racing Point) war in die Situation verwickelt.

Es geschah in Kurve vier: Perez auf der Außenlinie zog nach innen, traf dort aber auf Leclerc und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge rutschten nach außen in die Auslaufzone.

Der frühere Formel-1-Fahrer Alexander Wurz urteilte im 'ORF': "Charles Leclerc hat sich voll verschätzt. Kalter Reifen."

Verstappen, eigentlich nicht beteiligt am Zwischenfall von Leclerc und Perez, versuchte außenherum auszuweichen, kam dann aber ins Kiesbett und landete aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit in den Reifenstapeln. "Der hat geglaubt, da ist Asphalt", vermutet 'ORF'-Experte Wurz.

Direkt neben Verstappen kam das beschädigte Fahrzeug von Leclerc zu stehen. Perez wiederum konnte das Rennen an 18. Stelle fortsetzen.

Beim Start hatte Hamilton-Ersatzmann George Russell von P2 kommend die Führung im Rennen übernommen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.