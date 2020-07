Unfall bei Fahrt in die Startaufstellung: Verstappen beschädigt sein Auto!

Ein Unfall, noch ehe das Formel-1-Rennen in Ungarn überhaupt begonnen hat: Red-Bull-Fahrer Max Verstappen ist auf dem Weg in die Startaufstellung von der nassen Strecke abgekommen und in die Banden eingeschlagen. Dabei hat er sich den Frontflügel und die Radaufhängung seines Fahrzeugs beschädigt.

Die Szene ereignete sich in Kurve 12. Verstappen schien sich auf Intermediate-Reifen zu verbremsen, kurz darauf kreiselte er von der Bahn und rutschte seitlich in die Reifenstapel.

Nach dem Zwischenfall brachte Verstappen sein Fahrzeug wieder in Gang und mit sichtlichen Schäden an der Front zurück auf die Strecke. Er steuerte nicht die Box an, sondern fuhr direkt in die Startaufstellung.

Dort machte sich die Red-Bull-Crew über das Unfallauto her und ersetzte die komplette Fahrzeugfront um Frontflügel und Radaufhängung links. Anschließend hieß es per Funk: "Die Abläufe während der Aufwärmrunde bleiben unverändert." Verstappen wird also zumindest einen Startversuch wagen und, sofern sein Auto mitspielt, auch am Rennen teilnehmen.

Verstappen bedankte sich jedenfalls am Funk bei seinen Mechanikern, die das Auto flott gemacht hatten: "Unglaubliche Arbeit, Jungs. Vielen, vielen Dank!" TV-Experte Alexander Wurz sagte im 'ORF' über die Reparatur: "Hätte ich nie für möglich gehalten. Es ist so kompliziert, diese Teile zu wechseln."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.