Unfall provozieren im WM-Kampf? Rosberg spricht über 2016
Nico Rosberg spricht in einem Podcast offen über das Mindset, mit dem er sich im WM-Duell 2016 gegen Lewis Hamilton durchsetzen konnte
Laut Nico Rosberg muss man im WM-Kampf auch mal die Ellenbogen auspacken
Foto: LAT
Nico Rosberg hat im Podcast High Performance darüber gesprochen, wie wichtig es ist, seinem WM-Rivalen von Zeit zu Zeit die Grenzen aufzuzeigen. Schließlich hat er genau das bei seinen Kollisionen mit Lewis Hamilton während der Saison 2016 versucht.
"Wir sind miteinander kollidiert", so Rosberg. "Ich habe da einfach bewusst gesagt: 'Ich muss standhaft bleiben. Ich darf nicht so nachgeben, wie ich es normalerweise tun würde.'"
"Von meinem Naturell her würde ich [genau das tun], wie ich es schon so oft zuvor getan hatte", betont Rosberg. "Ich musste mich da echt hart pushen."
In diesem Zusammenhang erklärt der Weltmeister von 2016: "Das war Teil meiner Visualisierung. Das sind die Wiederholungen, die ich während meiner Meditation getätigt habe. Ich habe sehr hart daran gearbeitet, mich selbst dabei zu visualisieren, wie ich nicht nachgebe und in meiner Position standhaft bleibe."
"Das war ein großer Teil meiner Visualisierung, und ich habe dafür sogar eine bestimmte Körperhaltung eingenommen", erläutert Rosberg, der sich im YouTube-Video des Podcasts zur Demonstration mit breiter Brust vor dem Mikrofon positioniert.
Zwar konnte sich Rosberg 2016 gegen Hamilton bei Mercedes durchsetzen, doch beendete der frischgebackene Weltmeister nur wenige Tage später seine Karriere und zog einen Schlussstrich unter das dramatischste Duell der Teamgeschichte. Inzwischen bahnt sich mit dem WM-Kampf zwischen Kimi Antonelli und George Russell der nächste "Krieg der Sterne" an.
Seinen Ansatz, auch mal eine Kollision zu riskieren, hätte sich Rosberg im vergangenen Jahr von Lando Norris im Kampf gegen Max Verstappen gewünscht.
"Leute sagen, dass Lando grundsätzlich zu nett ist", so der 23-malige Grand-Prix-Sieger. "In Rad-an-Rad-Duellen hat er immer gegen Max verloren. Letztes Jahr hat er in jedem Rad-an-Rad-Duell gegen Max verloren."
Daher schlussfolgert Rosberg: "Was Lando machen muss, ist: Einmal standhaft bleiben und einen Unfall verursachen. Das wird Max eine Botschaft senden: 'Oh, er verändert sich, er wird unnachgiebiger. Vielleicht muss ich es nächstes Mal etwas ruhiger angehen lassen, sonst crashen wir miteinander.'"
"Du musst das einfach machen", lautet das Fazit des langjährigen Mercedes-Piloten.
Der 40-Jährige betont dabei im Podcast, dass er selbst genau weiß, wovon er spricht: "Der echte Nico Rosberg ist viel zu nett", erläutert er. "Ich musste wirklich pushen und manchmal etwas tougher sein, auch wenn mir das nicht leicht fiel."
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