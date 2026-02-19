Zum Hauptinhalt springen

Testbericht
Formel 1 2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Ungewöhnliches Ferrari-Update: Der Heckflügel steht Kopf!

180 Grad Rotation statt klassischem DRS: Ferrari nutzt das neue technische Formel-1-Reglement konsequent aus - Die Technik dahinter ist komplexer als gedacht

Roberto Chinchero, Gianluca d'Alessandro, Franco Nugnes, Giacomo Rauli
Veröffentlicht:
Ungewöhnliches Ferrari-Update: Der Heckflügel steht Kopf!

Fokus auf den Heckflügel: Der Ferrari SF-26 bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain 2026

Foto: Getty Images

Formel-1-Traditionsteam Ferrari hat am vorletzten Tag der Formel-1-Wintertests 2026 in Bahrain (den Testtag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) mit einer technischen Innovation am Heckflügel überrascht: Der verstellbare Bereich des Flügels klappt nicht nur auf, sondern dreht sich um 180 Grad - und steht damit auf dem Kopf. Es handelt sich um eine Lösung, die im aktuellen Feld bislang einzigartig ist.

Und so funktioniert der neue Ferrari-Flügel: Der Drehpunkt ist in dieser Version zentral angelegt und nicht mehr an der Hinterkante des Flügelelements. Dadurch kann sich zusätzlich zum vorderen Teil des Elements auch der hintere Teil aktiv mitdrehen.

Der entscheidende Unterschied zum bisherigen System: Der Flügel klappt nicht nur auf, sondern rotiert weiter, bis er vollständig um 180 Grad gedreht ist.

Das lässt sich beim Ferrari SF-26 gut nachvollziehen, weil die beiden Seiten des Flügelelements unterschiedlich beklebt sind: oben mit den Logos des Ferrari-Titelpartners HP, unten mit dem IBM-Schriftzug. Im aktivierten Zustand kehrt sich die Anordnung exakt um: IBM oben, HP unten. Damit verändert sich das Flügelprofil im geöffneten Zustand grundlegend.

Was der Ferrari-Heckflügel genau bringt

Der Vorteil: Theoretisch lässt sich durch ein umgedrehtes Flügelprofil der Luftwiderstand des Fahrzeugs verringern. Denn wo ein nach oben gewölbter Flügel für Abtrieb sorgt, sorgt ein nach unten gewölbter Flügel für Auftrieb - wie bei einem Flugzeug. Das Auto wird damit "leichter" auf der Hinterachse und kann auf den Geraden theoretisch höhere Endgeschwindigkeiten erzielen.

Auffällig ist die mechanische Umsetzung: In der nun gezeigten Version entfällt der zentrale Verstellmechanismus, der bislang am Hauptprofil ansetzte. Stattdessen kommt ein Verstellsystem zum Einsatz, das in den seitlichen Endplatten des Flügels untergebracht ist.

Das neue Formel-1-Reglement lässt den Teams beim Öffnungsmechanismus des Heckflügels gewisse Freiheiten. Entsprechend unterschiedlich fallen die Interpretationen aus: Viele Konstrukteure bleiben nahe an der klassischen DRS-Philosophie und behalten den Drehpunkt an der Hinterkante bei. Andere gehen alternative Wege - darunter Alpine und Audi.

