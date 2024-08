"Untergehen oder schwimmen": Wie Williams langfristig wieder siegen will

James Vowles bricht nicht in Panik aus, auch wenn er sieht, dass der Fortschritt von Williams in der Saison 2024 langsamer verläuft. Am Ende der letzten Saison hatte Vowles das Team auf den siebten Platz in der Konstrukteurswertung gebracht - mit 28 Punkten auf dem Konto. Dafür erhielt er viel Anerkennung.

Nun, nach 19 Monaten in seiner Rolle als Teamchef, zur Halbzeit der aktuellen Formel-1-Saison und in die Sommerpause gehend, steht Williams auf dem neunten Platz mit nur vier Punkten. Es wäre leicht zu sagen, dass die "Flitterwochen" vorbei sind und dass das Team von außen betrachtet zurückgefallen ist.

Doch Vowles möchte dies richtigstellen und betont, dass er bei seinem Amtsantritt darauf hingewiesen hat, dass es einige schnelle Erfolge geben würde. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass er sich nicht mit einem Mittelfeldplatz zufriedengibt.

Der Brite hat höhere Ambitionen und möchte dieses berühmte Team wieder um Siege kämpfen sehen. Doch bevor das möglich ist, gilt es einige Schwierigkeiten zu bewältigen.

"Wir müssen einen Schritt zurückgehen, und das aus gutem Grund", sagt Vowles beim Gespräch mit Autosport am Rande des Ungarn-Grand-Prix. "Das liegt einfach daran, dass ich in 2026 investiere. Ich muss den Wandel vollziehen. Das bedeutet, Kompromisse einzugehen. Das ist in Ordnung. Ich fühle mich dabei völlig wohl."

Kurzfristige Opfer für langfristigen Erfolg

"Sogar in der Fabrik wurde kürzlich gefragt, ob wir wirklich glücklich sind, so viel Zeit in die Zukunft zu investieren und jetzt Kompromisse eingehen zu müssen, und ich sage das Gleiche auch Ihnen: Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass es richtig ist, weil ich nicht auf dem siebten, achten oder neunten Platz landen will."

"Ich möchte, dass 2026 gut wird, während die anderen um mich herum in der Boxengasse auf 2024 und 2025 konzentriert sind. Nicht jeder kann am Auto für 2026 arbeiten, aber solange wir das Richtige tun, um die Lücke zu schließen, ist es für mich in Ordnung, selbst wenn das Schlimmste eintritt", so Vowles.

"Solange ich Fortschritte bei der Systementwicklung für 2026 sehe, weiß ich, dass ich das in eine viel höhere Erfolgsquote umsetzen kann. Fühle ich mehr Druck? Nein. Denn ich bin sehr zufrieden damit, dass dies ein mehrjähriger Plan über etwa fünf Jahre ist. Der Vorstand weiß es, die Investoren wissen es, und ich fühle mich wohl."

James Vowles weiß, dass der Turnaround nicht von heute auf morgen gelingt Foto: Speedpictures indem er Carlos Sainz davon überzeugt hat, seine Vision für die Zukunft zu unterstützen.

Vowles ist eindeutig ehrgeizig und betont, dass der Fortschritt des Teams nicht an den diesjährigen Ergebnissen gemessen werden sollte. "Grundsätzlich herrscht kein Zweifel daran, dass es viele Probleme gab", sagt er über seine Übernahme des Teams.

Williams wird wohl noch eine Weile leiden

"Vieles davon ist heute noch vorhanden. Wir sind es nicht losgeworden. Aber wir konnten kurzfristig an kleinen Dingen zu arbeiten, die schnell greifbare Erfolge brachten."

"Es gibt jedoch ein 'Aber'. Bei dem, was wir momentan haben, sind Zeit und Ressourcen begrenzt, und unter einer Kostendeckelung kann man nicht viel tun. Übrigens ist die Kostendeckelung eine gute Sache, weil sie viele andere daran hindert, viermal so viel zu tun, wie ich es tun kann", erklärt der Williams-Teamchef.

"Aber es begrenzt auch den Umfang, den ich in einem Jahr ändern kann. Es gibt zwei Bereiche: den, den ich jetzt investieren kann, und den, den ich in die Zukunft investieren kann. Und man muss von dem einen nehmen, um zum anderen zu gelangen."

"In Bezug auf 2024 und 2025 haben wir das Jetzt massiv zugunsten der Zukunft kompromittiert, und wir leiden im Moment darunter. Das hängt auch mit einigen der Technologieänderungen zusammen, deren Auswirkungen schlimmer waren als erwartet."

Vowles ist neben seiner Rolle bei Williams auch Vater und mit der Renovierung eines Hauses beschäftigt. Er gibt zu, dass er sich manchmal zu viel vornimmt, betont aber, dass er alle Aspekte seines hektischen Lebens liebt. "Ich bin jetzt definitiv mehr beschäftigt", sagt er auf die Frage nach den ersten 19 Monaten Amtszeit.

"Ich mache zu viel. Ich bereue es nicht, aber ich mache zu viel. In einem Jahr habe ich beschlossen, den Job zu wechseln. Wir renovieren ein 170 Jahre altes Haus. Wir haben eine kleine Tochter und einen Welpen, also denke ich, dass wir jedes Kästchen angekreuzt haben, das man ankreuzen kann. Aber ich bereue nichts."

Vowles geht an seine Grenzen und darüber hinaus

"Ich bin jemand, der einfach gerne lernt, sich selbst antreibt. Man denkt, man muss sich beschränken, und dann geht man darüber hinaus. Persönlich habe ich gelernt, dass ich viel mehr Fähigkeiten und Stärke habe, als ich glaubte, aber man weiß nicht, wie gut man sein kann, bis man sich selbst herausfordert."

"Man kann in eine solche Situation geraten und entweder untergehen oder schwimmen. Ich fühle mich ziemlich wohl dabei, zu schwimmen. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem Moment. Aus persönlicher Sicht ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte."

Nach der Hausrenovierung gefragt und ob der 45-Jährige dabei auch selbst Hand anlegt, sagt Vowles: "Ich habe das Glück, zwei brillante Projektmanager zu haben. Sie haben es im Grunde ermöglicht, dass ich nicht dramatisch eingebunden sein muss."

"Meine Aufgabe ist es, dort in eineinhalb Stunden etwa 4.000 Entscheidungen zu treffen, und sie führen diese dann aus. Ich muss nicht jeden Tag nachsehen, weil ich weiß, dass sie alles in höchster Qualität umsetzen werden. Es ist eine Mischung aus Ermächtigung, aber die Entscheidungsfindung liegt immer noch bei mir."