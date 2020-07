Untersuchung gegen Red Bull: Startplatz getrocknet

Die Sportkommissare am Hungaroring haben eine Untersuchung gegen Red Bull eingeleitet. Die Boxencrew des Teams soll vor dem Start zum Ungarn-Grand-Prix 2020 (hier im Liveticker verfolgen!) auf dem Hungaroring den Startplatz von Alexander "künstlich getrocknet" haben, so heißt es.

"Man hat die Kühlluft der Laubbläser dazu verwendet, als diese zur Kühlung des Autoantriebs eingesetzt wurden", so schreibt es der Technische Beauftragte der Formel 1 in seiner Meldung an die Sportkommissare. "Das widerspricht Dokument 35 aus den [Briefings] des Renndirektors."

Ein Teamvertreter von Red Bull ist angehalten, um 17:15 Uhr bei den Sportkommissaren vorzusprechen. Vorwurf: Verstoß gegen Artikel 22.3 des Sportlichen Reglements der Formel 1. Darin heißt es: "Abgesehen vom Fahren auf der Strecke ist es Teilnehmern nicht erlaubt, zu versuchen den Grip auf irgendeinem Teil der Rennstrecke zu verändern."

Die Sportkommissare beim Ungarn-Grand-Prix 2020 (hier im Liveticker verfolgen!) sind Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Derek Warwick und Lajos Herczeg.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.