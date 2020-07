Untersuchung läuft: Warum Haas' erste Punkte 2020 wackeln

Die Freude über die ersten Saisonpunkte währte nicht lange bei Haas: Unmittelbar nach dem Ungarn-Grand-Prix 2020 auf dem Hungaroring bei Budapest haben die Sportkommissare Ermittlungen gegen den US-Rennstall eingeleitet. Grund: Die Situation vor dem Start, als beide Fahrer in der Aufwärmrunde zum Reifenwechsel an die Box gekommen waren.

Die Sportkommissare stören sich offenbar am Funkverkehr, der vor dieser Szene erfolgt sein soll. Denn in der Begründung der Untersuchung heißt es mit Verweis auf Artikel 27.1 des Sportlichen Reglements der Formel 1: "Der Fahrer muss das Auto alleine und ohne Hilfe fahren." Die Haas-Fahrer hätten aber "Fahrhilfen" erhalten.

Der Formel-1-Funkverkehr war 2016 stark eingeschränkt, aber schon nach wenigen Monaten wieder fast vollständig freigegeben worden - bis auf die Einführungsrunde, die noch immer Restriktionen unterliegt. Und das könnte nun zum Stolperstein werden für Haas.

Magnussen begeistert von "großartiger Entscheidung"

Kevin Magnussen, der für die Mannschaft mit Platz neun das bisher beste Ergebnis in der Saison 2020 sichergestellt hat, allerdings beglückwünscht sein Team zu einer "großartigen Entscheidung" in der Aufwärmrunde, so sagte er bei 'Sky'.

Fotostrecke Liste Romain Grosjean, Haas VF-20 1 / 9 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 2 / 9 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 3 / 9 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, battles with Romain Grosjean, Haas VF-20 4 / 9 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, leads Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 5 / 9 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000 6 / 9 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, leads Lando Norris, McLaren MCL35 7 / 9 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, battles with Romain Grosjean, Haas VF-20 8 / 9 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 9 / 9 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Auf Slicks zu gehen, das war ein Goldgriff, und toll vom Team, mir zu vertrauen, dass ich in diesen Bedingungen auf Trockenreifen klarkommen würde. Es war nicht einfach, sondern wirklich riskant. Das Team hat mir aber eine Chance gegeben, und es hat funktioniert. Die Pace war da, um die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Und so ging es nach vorne."

Magnussen und sein Haas-Kollege Romain Grosjean waren nach dem Reifenwechsel aus der Boxengasse gestartet, "aber schon nach drei Runden lag ich auf P3 oder so, war also wieder voll im Rennen", sagt Magnussen, ein klarer Gewinner der Anfangsphase im Rennen.

Haas boxte über seiner Gewichtsklasse

Ihm sei aber "klar" gewesen: "P3 würde es am Ende nicht werden. Das war nur eine gute Ausgangslage für das Rennen. Ich versuchte einfach nur, mich nach Leibeskräften zu wehren. Sich aber zu sehr an P3 oder P4 zu klammern, das führt nur dazu, dass du zu viel Zeit verlierst."

Mit Platz neun könne er sich unterm Strich gut arrangieren, so sagte er nach dem Rennen, aber noch vor der Ankündigung, dass sein Team unter Beobachtung durch die Sportkommissare steht.

"Am Ende hielt ich sogar den McLaren [von Carlos Sainz] hinter mir", meint Magnussen. "Das zeigt, wie gut unser Auto im Rennen ist, und wie gut wir im Rennen im Vergleich zum Qualifying sind." Grosjean beschloss den dritten Saisonlauf auf Platz 15.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.