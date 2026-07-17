Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Die Sommerpause rückt näher, doch einige Teams nutzen den Grand Prix von Belgien 2026 in Spa-Francorchamps (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) noch einmal für umfangreiche Entwicklungsarbeit.

Während Ferrari und Aston Martin komplett auf neue Teile verzichten, sticht vor allem Racing Bulls mit dem größten Upgrade-Paket des Feldes hervor: Das Schwesterteam von Red Bull bringt gleich vier neue Komponenten mit nach Spa - und beschränkt sich dabei nicht auf einen streckenspezifischen Heckflügel für wenig Luftwiderstand.

Im Mittelpunkt steht eine überarbeitete Karosserie rund um Seitenkästen und Motorhaube. Laut Team soll die neue Geometrie den Luftstrom sauberer an den Fahrzeugflanken entlangführen. Ergänzt wird das Paket durch einen schmaleren Lufteinlass im Überrollbügel (siehe Titelbild). All dies soll die Anströmung des Heckflügels verbessern, der für Spa neue Flügelprofile erhalten hat. Racing Bulls will damit effizienter Abtrieb erzeugen.

Auch an der Vorderachse wurde gearbeitet: Neue Komponenten an den Bremstrommeln sollen das Luftmanagement im Frontbereich verbessern.

Bemerkenswert ist vor allem der große Umfang des Pakets. Statt lediglich den Luftwiderstand für den Grand Prix von Belgien anzupassen, greift Racing Bulls an mehreren aerodynamisch wichtigen Bereichen des Autos ein. Das deutet auf einen regulären Entwicklungsschritt hin, der über das aktuelle Rennwochenende hinaus Bestand haben dürfte.

Keine Updates von Ferrari, aber Mercedes legt nach

Mercedes gehört ebenfalls zu den Teams, die mehr als nur einen angepassten Heckflügel mitbringen. Für Spa erhält der W17 einen Heckflügel mit geringerer Wölbung der oberen Flügelelemente, um den Luftwiderstand auf den langen Vollgaspassagen zu reduzieren.

Gleichzeitig optimierte Mercedes die Winglets an der Hinterachse. Die Änderungen sollen den aerodynamischen Einsatzbereich des Fahrzeugs verbreitern. Hinzu kommt eine modifizierte Frontflügel-Endplatte: Durch eine stärkere Krümmung der oberen Kante soll der Luftstrom entlang des Fahrzeugs effizienter zum Heck geführt werden.

Die weiteren Topteams haben nur kleinere Updates dabei: McLaren setzt in Spa modifizierte Heckflügel-Endplatten sowie einen Heckflügel für geringen Luftwiderstand ein. Red Bull beschränkt sich auf Detailänderungen an der Heckflügel-Halterung. Ferrari reiste sogar komplett ohne technische Neuerungen nach Belgien.

Interessantes Unterboden-Update bei Williams

Im Mittelfeld gehört Williams zu den interessantesten Entwicklern des Wochenendes. Neben Spa-typischen Anpassungen liegt der eigentliche Schwerpunkt auf dem neuen Hauptprofil des Unterbodens. Dieses vergrößert den mittleren Bereich des Diffusors. Ziel ist eine stabilere Aerodynamik über den gesamten Arbeitsbereich des Fahrzeugs.

Unterboden-Updates zählen zu den wirkungsvollsten Entwicklungsmaßnahmen der modernen Formel-1-Autos und besitzen in der Regel deutlich mehr Potenzial als reine Heckflügel-Anpassungen.

Ähnlich umfangreich mutet das Spa-Paket von Haas an: Die US-Mannschaft hat Frontflügel, Endplatten und Luftleitelemente an der Vorderachse überarbeitet. Die neuen Profile sollen den lokalen Abtrieb erhöhen, ohne die aerodynamische Effizienz zu beeinträchtigen. Das Paket verfolgt einen klaren Ansatz: mehr Flexibilität bei der Abstimmung und eine bessere Balance zwischen Vorder- und Hinterachse.

Kleine Fortschritte bei Audi, Alpine und Cadillac

Audi kombiniert einen streckenspezifischen Heckflügel mit einer kleinen Weiterentwicklung am Diffusor. Alpine konzentriert sich ausschließlich auf den Cockpitschutz Halo, dessen neue Verkleidung samt zusätzlichem Winglet die Strömung zum Heck verbessern soll. Cadillac arbeitet an den Endplatten des Frontflügels und verspricht sich davon eine bessere Anströmung des Unterbodens.