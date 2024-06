Updates Spielberg: Komplett neue Frontpartie bei McLaren

So wenige Updates gab es noch nie in der Formel-1-Saison 2024: Beim Österreich-Grand-Prix auf dem Red-Bull-Ring bei Spielberg (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) sind nur sechs technische Neuerungen zu sehen, die meisten bei McLaren. (Hier unsere Update-Übersicht abrufen!)

Das Formel-1-Traditionsteam aus Woking in England hat seinem MCL38 eine komplett neue Frontpartie verpasst: Im offiziellen Dokument des Automobil-Weltverbands (FIA) mit allen Updates sind eine "neue Frontflügel-Geometrie" sowie eine "modifizierte Vorderrad-Aufhängung" hinterlegt.

Von den genannten Änderungen verspricht sich McLaren eine verbesserte Anströmung der aerodynamischen Oberflächen weiter hinten am Auto und damit letztlich mehr Abtrieb. Frontflügel und Aufhängung funktionieren hierbei im Zusammenspiel.

Laut McLaren-Teamchef Andrea Stella versteht sich das Österreich-Update als Fortführung dessen, was McLaren bei seinem bisher einzigen Update in Miami angefangen hat. "Jetzt wollen wir in dieser Richtung weitermachen", sagt Stella.

"Das ist jetzt ein weiterer Versuch, das Verhalten des Fahrzeugs speziell bei geringen Geschwindigkeiten zu verbessern, ohne aber das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten zu sehr zu beeinträchtigen."

Bei der Aufhängung habe McLaren lediglich die Verkleidung der Aufhängungselemente verändert. "Denn wenn du den Frontflügel umbaust, dann ändert sich dadurch auch, wie sich die Luft nach hinten wegbewegt. Deshalb musst du die Komponenten dahinter ebenfalls verändern."

Updates am McLaren MCL38 beim Formel-1-Rennen in Spielberg 2024 Foto: Motorsport Network

Neuer Beam-Wing bei Mercedes

Aerodynamische Gründe hat auch das Update von Mercedes am Beam-Wing des W15. Die Flügelelemente sind in der Österreich-Version weniger stark gewölbt.

Updates am Beam-Wing des Mercedes W15 beim Formel-1-Rennen in Spielberg 2024 Foto: Motorsport Network

Einteiliger Beam-Wing bei Sauber

Ähnlich wie Mercedes, so hat auch Sauber eine neue Variante seines Beam-Wings dabei. Das Team aus der Schweiz setzt in Österreich erstmals 2024 eine Version mit nur einem Flügelelement an seinem C44 ein.

Updates am Beam-Wing des Sauber C44 beim Formel-1-Rennen in Spielberg 2024 Foto: Motorsport Network

Neue Winglets bei Racing Bulls

Racing Bulls wiederum ist auf mehr Anpressdruck an der Hinterachse aus und hat deshalb die Winglets im Bereich der Hinterrad-Aufhängung modifiziert.

Updates an Winglets am Racing Bulls VCARB 01 beim Formel-1-Rennen in Spielberg 2024 Foto: Motorsport Network

Ferrari ist nur auf Kühlung aus

Eine rein streckenspezifische Anpassung hat der Ferrari SF-24 erfahren: In der Motorhaube finden sich zusätzliche Kühlschlitze, damit heiße Luft abgeführt werden kann.

Updates an der Kühlung des Ferrari SF-24 beim Formel-1-Rennen in Spielberg 2024 Foto: Motorsport Network

Nur sechs Updates insgesamt, nichts bei fünf Teams

In Summe ergeben die geschilderten Änderungen fünf Performance-Updates und eine streckenspezifische Anpassung. Das macht sechs Updates über alle zehn Teams hinweg, wobei folgende Rennställe überhaupt keine Neuerungen nominiert haben: Alpine, Aston Martin, Haas, Red Bull und Williams.

Spannend ist: Alpine startet zum dritten Mal in Folge ohne Updates. Und Aston Martin hat erstmals seit Miami keine Neuteile dabei und verzichtet erst zum dritten Mal in der laufenden Saison auf Updates. ( Hier unsere Update-Übersicht zur Formel-1-Saison 2024 abrufen!

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.