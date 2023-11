Upgrade vor Saisonfinale: AlphaTauris "Joker" im Kampf mit Williams

AlphaTauri-CEO Peter Bayer erklärt die Hintergründe zum neuen Boden-Update in Abu Dhabi, das beim Formel-1-Saisonfinale noch einmal als "Joker" dienen soll, um Williams vielleicht doch noch den siebten Platz in der Konstrukteurs-WM abzujagen.

Der Rennstall lag lange Zeit auf dem letzten Platz, konnte sich aber in den vergangenen Wochen sukzessive nach vorne arbeiten. Geholfen hat ein schrittweises Upgrade des Unterbodens zusammen mit der Übernahme der Aufhängung des Red Bull RB19 ab dem Großen Preis von Singapur, wodurch die Stabilität des AT04 verbessert wurde.

Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda haben beim Tripleheader Austin/Mexiko/Brasilien 16 der 21 Saisonpunkte geholt und sich damit auf Position acht geschoben. Sieben Punkte fehlen noch auf Williams, und ein weiteres Upgrade vor dem Finale soll die Chancen noch einmal erhöhen, sich doch noch einmal Williams zu nähern.

"Jeder ist motiviert, Williams bis zur Ziellinie zu jagen, und wir haben ein großes Upgrade für Abu Dhabi, von dem wir hoffen, dass es uns die fehlenden Zehntel bringt, um um einige Spitzenpositionen zu kämpfen", erklärt Peter Bayer im Interview mit der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com.

"Das ursprüngliche strategische Ziel war 2024, aber jetzt, wo wir in dieser Situation sind, ist es gut, dass wir noch einen kleinen Joker in der Hinterhand haben", sagt er.

Ein genauerer Blick auf den neuen Boden Foto: Giorgio Piola

"Zunächst einmal muss es funktionieren, aber die Daten, die wir aus CFD und Windkanal erhalten haben, sind sehr vielversprechend und werden uns helfen, mehr herauszufinden. Auch hier geht es um Balance, aerodynamische Effizienz und Abtrieb am Heck."

Der Technische Direktor des Teams Jody Egginton erklärt, dass es sich bei dem Upgrade um Forschungs- und Entwicklungsarbeit handele, die aufgrund des stabilen Reglements für nächstes Jahr machbar sei, sodass alle Erkenntnisse in das Auto für 2024 einfließen könnten.

"Es geht darum, für das nächste Jahr zu lernen. Es ist mehr eine F&E-Übung als alles andere", sagt er gegenüber Motorsport.com. "Das war schon lange auf dem Plan, lange bevor wir die Idee hatten, dass wir im letzten Rennen des Jahres um eine Position kämpfen könnten. Es ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt."

"Mit einem stabilen Reglement ist es einfach, die Dinge voranzutreiben, und das Boden-Update in Abu Dhabi ist ein Teil davon", so Egginton. "Man kann etwas länger pushen und mehr lernen, weil man weiß, dass das Reglement nächstes Jahr stabil sein wird."

Am Freitag in Abu Dhabi war AlphaTauri aber noch nicht stark in Erscheinung getreten. Zwar hatte Daniel Ricciardo im ersten Training mit zehn Rookies Platz drei erreicht, am Ende belegten er und Teamkollege Tsunoda aber die Plätze zwölf (+0,658 Sekunden) und 15 (+0,860).

