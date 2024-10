Upgrades zerstört, Pace weg: George Russell crasht im Austin-Quali

Lewis Hamilton hat angeboten, seine Upgrades zu opfern, um seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell beim Großen Preis der USA die bestmöglichen Chancen zu bieten. Russell erlitt in der Schlussphase von Q3 in Austin in Kurve 19 einen Highspeed-Crash. Er rutschte durch das Kiesbett und in die Leitplanken, woraufhin die gelben Flaggen geschwenkt wurden.

Durch den Aufprall wurde sein Auto schwer beschädigt, das mit den neuesten Upgrades ausgestattet war, die sein Team für das Rennen in Austin mitgebracht hatte. Da das Team nur zwei Sätze der Upgrades hat, einen für jeden Fahrer, gibt es keine Ersatzteile. Der Schaden, den Russell erlitten hat, bedeutet also, dass der Brite möglicherweise auf die vorherige Entwicklungsversion zurückgreifen muss.

Eine solche Änderung der Spezifikation im Parc Ferme bedeutet normalerweise, dass ein Fahrer aus der Boxengasse starten muss, aber da es sich um ein Sprint-Event handelt, gelten andere Regeln und solche Änderungen sind ohne Strafe erlaubt.

Russell: Werden Hamiltons Angebot nicht annehmen

Artikel 40.4 des Sportlichen Reglements der Formel 1 besagt, dass dies möglich ist, solange "der Teilnehmer nachweisen kann, dass es einen Mangel an Teilen gibt, und vorausgesetzt, dass das Ersatzteil eine Spezifikation hat, die zuvor in einem Qualifying oder Rennen verwendet wurde."

Eine Herabstufung der Teile hat jedoch Auswirkungen auf die Leistung und schränkt Russells Chancen ein, von seinem sechsten Startplatz aus nach vorne zu kommen. Nach der Session verrät Russell, dass Teamkollege Hamilton, der in Q1 ausschied, angeboten hat, seine eigenen Teile abzugeben, um ihm zu helfen - aber er meint, ein solcher Schritt sei unwahrscheinlich.

"Im Moment geht es um die Teile", so Russell. "Wir werden auf die alten Teile zurückgreifen müssen. Lewis hat freundlicherweise seine Teile angeboten, aber wir werden sie nicht tauschen. Ich weiß also nicht, was jetzt passieren wird, aber das ist die größte Sorge."

Mercedes wird heute Abend abwägen, was der beste Plan für das Rennen ist, aber es gilt als unwahrscheinlich, dass man Hamiltons Angebot annehmen wird - denn das würde bedeuten, dass an zwei Autos größere Arbeiten durchgeführt werden müssten.

"Das morgige Rennen wird ein harter Kampf", vermutet Teamchef Toto Wolff. "Nach seinem Unfall im Q3 steht George eine umfangreiche Reparatur bevor. Da Lewis von Platz 19 startet, wird es im Rennen um Schadensbegrenzung gehen: Es wird schwer, um eine gute Punkteausbeute zu kämpfen. Damit das klappt, muss im Rennen viel für uns laufen."

Mercedes rätselt: Nichts verändert, aber Pace weg

Russell selbst sagt, sein Crash sei das Ergebnis davon gewesen, dass er einfach zu sehr gepusht habe, um einen Pace-Rückstand wettzumachen: "Die ganze Saison über kämpfen wir um Poleposition und um Siege, wenn das Auto im Sweet Spot ist", sagt er. "So wie gestern, als wir beide um die Poleposition kämpften und heute wären wir beide fast in Q1 ausgeschieden."

"Ich habe in der letzten Runde wirklich gepusht und versucht, eine Leistung zu finden, die nicht da war, und habe den Preis dafür bezahlt. Ich bin einfach nur enttäuscht von mir selbst, denn alle haben so hart gearbeitet, um die Upgrades zu bringen. Jetzt ist das alles im Eimer."

Russell wundert sich zudem über den mysteriösen Pace-Einbruch, da das Team seit dem Sprint keine dramatischen Änderungen an der Abstimmung vorgenommen habe, das Qualifying am Samstag jedoch um einiges schwieriger war als noch das Sprint-Qualifying vom Freitag.

"Wir haben keine Antworten, weil wir uns immer wieder in dieser Position wiederfinden", sagt er. "Es liegt daran, wie das Auto mit den Reifen interagiert. Die Temperatur, kleine Veränderungen wie der Wind. Aber das war schon die ganze Saison so, egal ob alte oder neue Teile. Entweder wir sind dabei oder wir sind eine halbe Sekunde davon entfernt."